EA 2023 Year in Gaming: un anno guidato dall’intrattenimento

Mentre il 2023 si avvia alla conclusione, analizziamo quello che è stato un anno entusiasmante, alimentato dall’intrattenimento interattivo. EA 2023: Year in Gaming evidenzia le modalità con cui i giochi continuano a evolversi oltre i propri confini. Mentre questo accade, noi rimaniamo concentrati sulla costruzione di giochi ed esperienze che coinvolgano le community online, sulla creazione di storie interattive di grande successo e sull’amplificazione del potere della community all’interno e intorno ai nostri giochi con strumenti social e per i creator.

Nell’ultimo anno abbiamo visto un numero ancora maggiore di persone in tutto il mondo scegliere i giochi come mezzo per riunirsi, esprimere la propria creatività, far parte del fandom e creare una community. Che si tratti di unirsi al club di EA SPORTS FC 24, di vivere i propri sogni equestri in The Sims 4, di unirsi a Post Malone per scatenare il caos in Apex Legends o di affrontare le proprie paure più grandi nella Stagione 6: Creazioni Oscure di Battlefield 2042, l’azienda di Electronic Arts ringrazia i diversi talentuosi team e le varie community globali di giocatori per averla aiutata a guidare il futuro dell’intrattenimento e a ispirare il mondo a giocare.

Nel 2023, The Sims 4 è diventato il gioco più giocato nei 23 anni di storia del franchise. Madden NFL ha continuato ad accogliere sempre più appassionati di football: Madden NFL 24 ha attirato più giocatori durante la prima settimana di lancio rispetto alla versione precedente. Il team di Respawn Entertainment ha lanciato il successivo capitolo della storia di Cal Kestis, Star Wars Jedi: Survivor. Infine, a sostegno di una nuova cultura di gioco, EA SPORTS FC è stato il Franchise più popolare dell’anno e il Franchise mobile più popolare dell’anno. Qui di seguito potete vedere tutti i dettagli su come le community globali di giocatori dei giochi più popolari di Electronic Arts hanno trascorso il loro tempo quest’anno.

