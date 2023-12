The Legend of Heroes: annunciato il nuovo titolo

Falcom ha annunciato The Legend of Heroes Kai no Kiseki Farewell, O Zemuria. Il gioco che verrà lanciato per piattaforme non specificate nel 2024 in Giappone, si inserisce come nuovo capitolo JRPG della serie spin-off Trails, è il titolo del 20° anniversario della serie. Di seguito riportiamo i dettagli:

Nell’anno 120X, tutto finisce. C. Epstein, il padre della rivoluzione orale, profetizzò la fine del continente zemuriano. Con l’avvicinarsi del “X Day”, un enorme razzo orbale sta per essere lanciato da una grande base militare costruita nella catena del Kunlun. L’uomo può superare l’atmosfera del pianeta? Cosa si trova alla fine del continente? L’umanità sarà in grado di scoprire la vera natura del mondo? Mentre il mondo intero osserva la più grande impresa dagli albori della storia, da qualche parte nella singolarità di Ored, forze provenienti da tutto il paese stavano per riunirsi, incluso un giovane “Spriggan”. L’unica via verso i cieli lontani plasmerà alla fine il futuro di Zemuria, o…

Acclamata per la sua elaborata costruzione del mondo e la trama epica, la serie Trails ha venduto oltre 7,5 milioni di copie. La storia del continente zemuriano, iniziata con The Legend of Heroes: Trails in the Sky, e ha continuato con Trails from Zero, Trails to Azure, Trails of Cold Steel, Trails into Reverie, and Trails through Daybreak è destinato a prendere una svolta drammatica nel titolo del 20° anniversario The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria.

