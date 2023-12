Timothée Chalamet, attore in ascesa: tutti i dettagli sui film in uscita

Timothée Chalamet, l’uomo con il nome più storpiato di Hollywood dopo Saoirse Ronan, è il protagonista del momento, onnipresente nelle principali pellicole in uscita, e il più amato attore delle nuove generazioni di fan. Dopo il primo grande successo in Lady Bird e Chiamami col tuo nome, l’attore è diventato uno dei più importanti volti del cinema statunitense, prendendo parte in numerose pellicole di interesse internazionale.

Abbiamo già affrontato uno speciale su Wonka, e qui indagheremo maggiormente le principali novità di questo e degli altri film in uscita che vedono il giovane Chalamet protagonista, andando a scavare in tutti quei dettagli che hanno segnato la sua ascesa professionale nel mondo del cinema.

Il protagonista del momento: Timothée Chalamet

Nato negli Stati Uniti ma di origini francesi, Chalamet è un giovane attore di ventisette anni che ha iniziato la sua carriera a partire dal 2008, recitando in piccolissimi ruoli prima di spopolare tramite il film Lady Bird, e successivamente Chiamami col tuo nome, diventando uno degli attori più amati dell’ultimo decennio, il volto principale – nonché il primo uomo – ad apparire sulla copertina della rivista Vogue nel 2022.

Nell’intervista rilasciata a British Vogue, infatti, appare come un lavoratore assiduo, preso dai suoi mille progetti – si parlava già di Wonka, infatti – che con molta timidezza e solarità prende atto di essere il rappresentate di questo preciso momento nel tempo, come se la sua presenza sulla copertina della rivista rappresentasse questo esatto momento storico cinematografico.

Infatti, la sua carriera professionale sta andando a toccare dei punti molto importanti del cinema statunitense, considerando soprattutto gli ultimi progetti ai quali ha preso parte come attore protagonista: Wonka, appena uscito, ma soprattutto Dune.

Il successo di Wonka e il talento di Chalamet

Su Wonka abbiamo già parlato molto anche nella recensione dedicatagli, e l’attore si è espresso in modo ancora più approfondito durante l’intervista al night show di Jimmy Fallon, in cui viene spiegata la differenza tra questo film e quello con Gene Wilder, dove il giovane Willy è ancora spensierato, sognatore, forse un po’ ingenuo e sta gettando i primi semi per far germogliare il suo nome.

Non si sono risparmiate le parole di Paul King, regista di Wonka, sull’attore, che ne ha celebrato il talento, l’efficacia che ha avuto nel riuscire a trasmettere sul grande schermo l’emozione della speranza, la genuina possibilità di tornare bambini e inseguire quella piccola luce che ci guida attraverso i sogni, creando anche una sfumatura gioiosa nella capacità attoriale del giovane Chalamet che non traspariva all’interno della più seria pellicola Dune.

Ovviamente, ciò non dovrebbe stupirci: gli attori sono tali perché sono capaci di cambiare volto e assumere diverse sfaccettature in base ai progetti, tuttavia motivo principale per cui il suo talento riesce a spiccare è proprio per l’intensa differenza tra i due film: da una parte, una pellicola per “bambini”, o comunque indirizzata a un pubblico diverso dal colosso fantascientifico Dune, dove tutto è più grande, rischioso e di impatto. Per Timothée, equivale ad avere “il lavoro più figo del mondo”.

Dune – Parte Due: i dettagli sul secondo capitolo della saga

Su Dune, invece, possiamo dire qualcosa in più: innanzitutto, perché a marzo uscirà il secondo capitolo della saga ispirata all’omonimo romanzo di Frank Herbert, dove Chalamet reciterà al fianco di Zendaya, Rebecca Ferguson e altri importanti attori del panorama hollywoodiano. Dopo il successo della prima parte della saga, infatti, questo secondo capitolo ci porterà verso la conclusione del viaggio di Atreides, segnando di conseguenza anche la conclusione del viaggio professionale di Chalamet, portandolo quindi verso nuovi lidi e nuovi progetti.

Sul film si fanno speculazioni già dal 2021, dopo l’uscita del primo capitolo e l’annuncio della possibile serie prequel con il pilot diretto dal regista Villenueve, e continuano a diffondersi notizie e gadget che prendono spunto dai protagonisti e dalle ambientazioni sensazionali del film. Un piccolo cenno alla trama di questo secondo capitolo: Dune – Parte Due parla del mitico viaggio di Paul Atreides e della sua vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Ci ritroveremo nella crudeltà del deserto, in un mondo pericoloso dove il talento di Chalamet apparirà completamente diverso.

Insomma, così come è stato per molti attori passati, questo è il momento di Timothée Chalamet, che prende parte a pellicole cult che segneranno il futuro di questo momento storico cinematografico. Rimaniamo costantemente aggiornati per tutte le altre novità a riguardo!