Eiyuden Chronicle Hundred Heroes: ecco la data di lancio e un nuovo trailer

L’editore 505 Games e lo sviluppatore Rabbit & Bear Studios hanno pubblicato un trailer di sei minuti con le “Caratteristiche principali” del JRPG strategico Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Inoltre, nel video è stata annunciata la data di lancio. Il gioco uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X/S tramite Game Pass il 23 aprile 2024. Sarà disponibile anche tramite GOG e Epic Games Store, Nintendo Switch e PC tramite Steam. I pre-ordini sono già attivi. Di seguito una panoramica del gioco, tramite 505 Steam:

La nostra storia inizia in un angolo di Allraan, un mosaico di tante nazioni e culture diverse riunite in una sola terra. Con la punta della spada e con l’utilizzo di oggetti incantati conosciuti come “lenti runiche”, la storia di questa terra è stata forgiata da alleanze e aggressioni tra umani, uomini bestia, elfi, e i popoli del deserto che vi risiedono. L’Impero di Galdea ha ottenuto un vantaggio sulle altre nazioni scoprendo una tecnologia che amplifica il potere delle lenti runiche. Ora, l’Impero sta setacciando tutto il continente, in cerca di un artefatto che aumenterà il suo potere ancora di più. È durante una di queste spedizioni che Seign Kesling, un giovane e promettente ufficiale imperiale e Nowa, un ragazzino di un villaggio remoto, si incontrano e diventano amici.

