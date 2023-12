REBBLERS: svelate le sedie per gli appassionati di guida

REBBLERS è il marchio registrato di una linea di racing seats, specifica per i giocatori appassionati di giochi di guida. La gamma REBBLERS comprende due modelli entry level (il Rookie e il GT), il modello Kart e i due modelli di fascia alta (PRO e PRO+). Inoltre è in via di sviluppo un nuovo modello (PRO++). I modelli Rookie e GT si differenziano dagli altri per il telaio molto più rigido, la piastra di adattamento del volante regolabile e la pedaliera rinforzata. Il modello Kart è il modello specifico per questa tipologia di guida, con un esclusivo sedile avvolgente sviluppato dall’azienda. Il PRO e il PRO+ sono costruzioni uniche e brevettate e possono essere regolati da una posizione di guida F1 a una posizione di guida rally in una frazione di secondo.

Tutti i modelli sono dotati di sedile ergonomico e possono essere ordinati accessori come il supporto per il cambio e il supporto per lo schermo TV. L’azienda ha da poco approcciato anche il mercato italiano e i prodotti sono già disponibili da alcuni rivenditori specializzati di videogame. Maggiori informazioni sull’azienda e sui prodotti sono disponibili su www.rebblers.com e nel negozio online www.seats4gamers.com (anche in italiano).