Turtle Beach Stealth Ultra è finalmente disponibile

Turtle Beach Corporation, produttore di cuffie e accessori da gaming, ha annunciato oggi che il Turtle Beach Stealth Ultra Wireless Smart Game Controller progettato per Xbox, acclamato dalla critica e molto atteso, è ora disponibile. Da quando è stato presentato settimane fa, il nuovo re dei controller wireless di Turtle Beach ha rapidamente stabilito il nuovo standard per ciò che i giocatori possono aspettarsi da un gamepad di alta gamma. Lo Stealth Ultra utilizza la tecnologia wireless a bassa latenza proprietaria di Turtle Beach per collegarsi alle console Xbox e ai PC Windows, e il Bluetooth per giocare su Smart TV e dispositivi mobile Android compatibili. L’abbondanza di funzioni leader di categoria inizia con i thumbstick magnetici AntiDrift™ ad effetto Hall, i pulsanti microswitch precisi e tattili e l’innovativa dashboard Connected Command Display che offre profonde opzioni di personalizzazione. I grilletti regolabili a tiro corto e lungo, i quattro pulsanti mappabili sul retro, l’illuminazione RGB e l’opzione per ricevere le notifiche social sul controller creano il pacchetto definitivo per i giocatori che esigono il meglio assoluto. Il controller Stealth Ultra Wireless di Turtle Beach è disponibile al prezzo consigliato di 199.99 euro su www.turtlebeach.com e presso retailer selezionati in tutto il mondo.

Già riconosciuto come un controller premium di alto livello, la critica è entusiasta dello Stealth Ultra. Windows Central ha dichiarato che lo Stealth Ultra “è un accessorio Xbox prestigioso e ambito” e le loro impressioni iniziali hanno chiarito che l’Ultra “sarebbe un regalo di Natale epico per il giocatore Xbox della vostra vita”.

“Dopo aver raccolto il plauso iniziale della critica e dopo essere diventato il controller venduto più velocemente nella storia di Turtle Beach, lo Stealth Ultra è diventato chiaramente il controller must-have”, osserva Cris Keirn, Interim CEO & SVP of Global Sales, Turtle Beach Corporation. “Il nostro team è riuscito ancora una volta a fornire componenti, qualità costruttiva e caratteristiche di alto livello che hanno portato lo Stealth Ultra al di sopra degli altri controller presenti sul mercato, alzando il livello dell’intera categoria. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno nel fornire ai giocatori una tecnologia all’avanguardia e un’esperienza di gioco senza precedenti.”

Una caratteristica chiave immediatamente percepibile che differenzia il controller Stealth Ultra di Turtle Beach dalla concorrenza è il Connected Command Display integrato da 1,5″ a colori, primo nel suo genere. Attraverso il Connected Command Display i giocatori possono personalizzare gli aspetti delle prestazioni dello Stealth Ultra, come la mappatura dei pulsanti, la risposta del thumbstick, le zone morte, l’intensità della vibrazione, l’audio del gioco e della chat e le impostazioni di alimentazione, oltre a regolare i 16,8 milioni di colori RGB per l’estetica, le notifiche e gli avvisi di batteria scarica. Il Connected Command Display consente inoltre ai giocatori di accedere al volo alle regolazioni per 10 profili integrati che possono essere creati per diversi giochi, generi o loadout di personaggi. Inoltre, la tecnologia brevettata Turtle Beach, esclusiva dello Stealth Ultra, consente ai giocatori di inviare notifiche sociali dal proprio telefono al Connected Command Display sul controller.

Al di là della personalizzazione e dell’aspetto, lo Stealth Ultra è progettato per garantire prestazioni affidabili e lunga durata. I thumbstick AntiDrift di Stealth Ultra utilizzano sensori magnetici a effetto Hall senza contatto per migliorare la precisione e la durata, mentre due set extra di tappi a cupola per thumbstick sono inclusi per una maggiore personalizzazione. La tastiera è dotata di materiali pregiati, tra cui finiture morbide al tatto e una comoda forma ergonomica con canali di micro-raffreddamento. Microinterruttori precisi e tattili, con una capacità di cinque milioni di clic, sono utilizzati in tutto lo Stealth Ultra nel D-Pad, nel cluster ABXY, nei pulsanti mappabili e nei paraurti, per risposte rapide e affidabili a ogni pressione.

I grilletti a tiro corto e lungo dello Stealth Ultra sono regolabili, in modo che i giocatori possano personalizzare la sensazione di grilletto corto nei giochi d’azione e FPS, o la distanza di corsa completa per la regolazione precisa dell’acceleratore e della frenata nei giochi di corsa. Inoltre, lo Stealth Ultra è dotato di quattro pulsanti ad azione rapida mappabili sul lato inferiore, in modo che i giocatori possano configurare le loro preferenze di controllo in base al gioco in esecuzione. La modalità Pro-Aim™ Focus di Turtle Beach ritorna anche nello Stealth Ultra, e consente ai giocatori di regolare la sensibilità del thumbstick per una maggiore precisione a lungo raggio, ed è selezionabile come preset per uno qualsiasi dei quattro pulsanti mappabili sul retro del controller. I doppi motori di vibrazione nelle impugnature e nei grilletti dello Stealth Ultra forniscono un feedback di vibrazione coinvolgente e sono regolabili anche attraverso la dashboard del Connected Command Display.

Il dock di ricarica ad alta velocità e a basso profilo in dotazione offre a Stealth Ultra un comodo punto di appoggio e di ricarica quando non viene utilizzato. Sono inoltre disponibili diverse modalità di alimentazione regolabili, tra cui la modalità Eco che disattiva l’illuminazione RGB, consentendo ai giocatori di prolungare la durata della batteria di Stealth Ultra fino a 30 ore con una singola carica. La ricarica USB 3.0 ad alta velocità riporta il controller al 100% della carica in meno di due ore. Il dock di ricarica ha anche una porta USB integrata per collegare il trasmettitore wireless del controller e occupa solo una porta USB su Xbox o PC. Lo Stealth Ultra è dotato anche di un cavo USB di 3 metri, che consente di giocare e ricaricare quando necessario.

Lo Stealth Ultra non sarebbe un vero controller di gioco Turtle Beach senza fornire anche la suite di funzioni audio di gioco del marchio. Come per i pluripremiati controller Recon e REACT-R di Turtle Beach, lo Stealth Ultra migliora anche qualsiasi cuffia da gioco cablata collegata tramite il jack da 3,5 mm con funzioni audio esclusive di Turtle Beach, tra cui Superhuman Hearing per un vantaggio competitivo, preset audio EQ, mix del volume di gioco e chat, monitoraggio del microfono e altro ancora.

Oltre a utilizzare il Connected Command Display integrato nello Stealth Ultra, i giocatori possono regolare le impostazioni attraverso l’applicazione Control Center 2 disponibile su Xbox e PC Windows e su dispositivi mobile Android e iOS. Quando non vengono utilizzati, il controller Stealth Ultra, il dock di ricarica, i cavi e i thumbcaps aggiuntivi possono essere riposti nella custodia da viaggio rigida in dotazione, che dispone di uno slot integrato per ricaricare lo Stealth Ultra mentre si trova nella custodia.