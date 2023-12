Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name: disponibile il doppiaggio in inglese

Il doppiaggio in inglese gratuito per l’action/picchiaduro di SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio, ovvero Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, è ora disponibile. Chi possiede il gioco su Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam può aggiornare il gioco per scaricare la patch gratuita.

Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name è l’ultimo titolo pubblicato della serie di punta di Ryu Ga Gotoku Studio, Like a Dragon. Un tempo il leggendario yakuza, Kazuma Kiryu ha inscenato la sua morte e abbandonato il suo nome per proteggere la sua famiglia. Ora si trova in conflitto con una figura misteriosa che cerca di farlo uscire allo scoperto. Con il nome in codice “Joryu”, Kiryu si imbarca in un’avvincente narrazione d’azione con combattimenti mozzafiato in luoghi vivaci e pieni di personaggi e attività emozionanti. Le missioni secondarie vi coinvolgeranno in un’epica resa dei conti che si svolgerà tra Sotenbori e Yokohama.

Nel frattempo, qualora vogliate, vi rimandiamo alla nostra recensione. Qui sotto il tweet d’annuncio dei sottotitoli tramite il tweet ufficiale del gioco.