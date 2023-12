Diablo Immortal: disponibile Anime Spezzate

Come da programma, è disponibile Anime Spezzate, il nuovo aggiornamento di Diablo Immortal. Potete iniziare ad esplorare la nuova zona Terre del Terrore meridionali, afflitta dai terrificanti Scheggiati, e iniziare la nuova missione Giustizia perduta.

Ma questo non è un luogo per anime solitarie: fate squadra con nuove creature, i Famigli, che combatteranno al vostro fianco e forniranno benefici in combattimento, e che potranno essere potenziati per diventare ancora più forti. Saranno disponibili vari modi per ottenere questi Famigli, come i Contratti d’Evocazione (disponibili come bottino o ricompense), l’acquisto presso il Negozio Famigli, i Pacchetti Negozio, le ricompense evento, il Mercato e il Dono dell’Abbondanza.

Inoltre, preparatevi a cinque nuovi boss dell’Inferiquiario assetati di sangue, nuovi eventi, nuove Gemme leggendarie, l’attività giornaliera Rito di Purificazione ed altro ancora. Per maggiori dettagli potete collegarvi al post ufficiale da parte di Blizzard, in inglese.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale.

The Splintered Souls major update is finally here and we’ve got some nightmarishly enjoyable features up our sleeves!

From familiars to new bosses, this update was carefully scorched in the flames of the Burning Hells just for you.

Play now in Diablo Immortal. pic.twitter.com/g80qxNUvKH

— Diablo Immortal (@DiabloImmortal) December 14, 2023