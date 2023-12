Embracer avrebbe fatto licenziamenti anche a 3D Realms e Slipgate Ironworks

Embracer Group avrebbe effettuato licenziamenti anche negli studi 3D Realms e Slipgate Ironworks.

Scott Miller, che ha fondato 3D Realms e ora dirige il publisher indie Apogee Entertainment, ha dichiarato che almeno la metà degli sviluppatori dei due studi danesi è stata licenziata.

“Diverse fonti mi hanno riferito questa brutta notizia… Mi dispiace sapere che un’altra scure è stata calata da Embracer Group, questa volta sulla danese 3D Realms”, ha detto su X. “Molte persone, compresi gli sviluppatori principali, cercheranno lavoro al più presto”.

“Sempre più fonti mi hanno detto che almeno metà dell’azienda (Slipgate/3DR) è in cassa integrazione“, ha dichiarato in un post successivo. “Stiamo cercando di assumerne almeno 2-3”.

Come riportato da Game Developer, l’affermazione di Miller è stata confermata dallo sviluppatore Michael Markie, che ha dichiarato che “per il Natale di quest’anno sono stato licenziato”.

Embracer, che ha acquisito 3D Realms e Slipgate nel 2021, ha annunciato a giugno l’attuazione di un programma di ristrutturazione che prevede la chiusura di studi e la cancellazione di alcuni progetti. Da allora ha chiuso studi come Volition, sviluppatore di Saints Row, Campfire Cabal e Free Radical Design (di TimeSplitters), mentre altri sarebbero stati messi in vendita, come Gearbox, produttore di Borderlands.

Embracer ha effettuato oltre 900 licenziamenti da quando è stato avviato il piano di ristrutturazione, con tagli che hanno interessato anche studi come Crystal Dynamics, Beamdog, Zen Studios e Fishlabs.

