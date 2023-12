SaGa Emerald Beyond: annunciata la data d’uscita

Oggi 15 dicembre, all’interno del SaGa Glimmerfest 2023, è stata annunciata la data d’uscita di SaGa Emerald Beyond. Il prossimo capitolo della serie JRPG di Square Enix arriverà il 25 aprile 2024 su PS4, PS5, Switch, PC (Steam) e dispositivi mobile (Android e iOS). Per l’occasione sono stati pubblicati anche i trailer dei personaggi Ameya Aisling e Tsunanori Mido.

Qui sotto la descrizione ufficiale del gioco, dalla pagina Steam.

SaGa Emerald Beyond, nuovo capitolo indipendente della serie SaGa, riunisce i migliori elementi dell’amata serie per offrire a ogni giocatore un’esperienza unica.

Sfrutta Glimmer e combo in combattimento; scopri un cast di diverse razze, tra cui mostri, mech e vampiri; vivi una storia tutta tua, creata dalle tue scelte e azioni.

Mondi distanti, intrecciati tra loro

Raggiungi 17 mondi diversi dalla Junction, facendoti guidare dalla mano del fato e seguendo un sentiero tracciato dalle tue scelte.

Scopri culture e scenari completamente diversi, come una densa foresta di grattacieli, un habitat verde e lussureggiante coperto di vegetazione, un mondo governato da cinque streghe e uno dominato dai vampiri, solo per fare qualche esempio.

Un cast eclettico di protagonisti

Sei personaggi principali, diversi per trascorsi personali e obiettivi, partono per la propria avventura in cinque archi narrativi unici. Si avventurano in miriadi di mondi per motivi personali: un umano per proteggere la barriera che difende la sua città; una strega, che si fa passare per una studentessa, per ritrovare i suoi poteri magici; un signore dei vampiri per riconquistare il suo trono come legittimo re del suo mondo. Anche selezionando lo stesso protagonista per più partite vivrai ogni volta eventi, sviluppi e storie completamente nuovi.

Una storia creata da te

SaGa Emerald Beyond offre il maggior numero di diramazioni narrative di qualsiasi gioco della serie SaGa. La storia si dirama ampiamente in base alle tue scelte e azioni. Ogni volta che visiti un mondo la storia si evolve, permettendo al protagonista e al giocatore di scoprire nuove possibilità. Sviluppandosi in questo modo, la storia prende la tua impronta personale e influenza non solo il cammino che prenderai, ma anche i possibili finali multipli di ciascun protagonista.

Una singola scelta può cambiare tutto in battaglia

SaGa Emerald Beyond rifinisce ulteriormente le Timeline Battle altamente strategiche per cui la serie SaGa è famosa. Capisaldi della serie come la capacità di ottenere spontaneamente abilità grazie al Glimmer System, piazzamento tattico degli alleati e gli attacchi congiunti United Attacks che uniscono le abilità individuali per dare vita ad attacchi concatenati devastanti, il gioco offre la miglior versione di sempre del combattimento a turni della serie SaGa.

Il nuovo e ancora più spettacolare sistema di combattimento permette di supportare i membri del gruppo, interrompere le azioni del nemico e usare gli United Attacks manipolando strategicamente l’ordine di intervento degli alleati.

I personaggi che si uniranno a te, le armi che impugnerai, la formazione del gruppo e le tue tattiche in battaglia: tutto dipende da te!

Qui sotto il tweet sul profilo X ufficiale, che annuncia la data d’uscita di SaGa Emerald Beyond.