The Last of Us Multiplayer: comparso uno screen del menù principale dopo la cancellazione

Questa notte vi abbiamo parlato della conferma della cancellazione del gioco multiplayer di The Last of Us. E poco dopo l’annuncio di Naughty Dog, il noto leaker Dusk Golem ha condiviso un’immagine che mostra quello che sarebbe stato il menù principale del gioco. L’immagine è stata originariamente pubblicata su ResetEra e ora sta circolando sulle piattaforme dei social media.

Lo screen, che potete vedere in fondo alla notizia, mostra un personaggio su di una poltrona, e si vedono sottomenù come lobby, study, bank, e anche il battle pass, oltre al fatto che la situazione sarebbe stata in un ipotetica seconda settimana della stagione 1.

Ricordiamo che questo titolo multiplayer di The Last of Us è stato cancellato perché avrebbe tolto più tempo del necessario ai progetti single player di Naughty Dog, con il team di sviluppo che si è reso conto, al momento del passaggio alla produzione completa, che la portata del titolo sarebbe stata troppo grande. Quantomeno però, è stato confermato che sono in lavoro diversi nuovi giochi per giocatore singolo. Qui sotto potete vedere lo screen.