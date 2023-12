Park Beyond: è arrivato il DLC di Galline in fuga L’alba dei nugget

Bandai Namco Europe ha fatto uscire oggi il mondo a tema dedicato a Galline in fuga: L’alba dei nugget per Park Beyond, in collaborazione con lo studio di animazione vincitore del premio Oscar, Aardman. Il DLC celebra il lancio odierno dell’omonimo film di Netflix, Galline in fuga: L’alba dei nugget. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, e diversi nuovi screenshot, che potete vedere in fondo alla notizia.

Nel DLC, i giocatori potranno accedere a due nuove mappe ispirate alle fattorie Fun-Land e al villaggio delle galline nel film. La prima è ambientata in un mondo vivace e gioioso che però nasconde una sinistra attività, mentre la seconda porterà i giocatori al villaggio delle galline nella foresta.

Chicken Run: Dawn of the Nugget – Theme World include i seguenti contenuti:

• 13 edifici prefabbricati

• Più di 280 scenografie

• 6 robot

• 2 giostre tradizionali con impossibiliazione

• 3 animatori

• 1 tipo di binario

• 6 vagoni per le montagne russe

• 2 moduli

• 2 mappe per la modalità libera

• e molto altro

Qui sotto potete vedere gli screen e la cover del nuovo DLC di Park Beyond (annunciato a novembre), ricordando che il gioco, disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S è sviluppato da Limbic Entartainment.