The Universim: annunciata la data della versione 1.0 del god game

Disponibile su Steam in accesso anticipato dal 2018, ora The Universim ha una data d’uscita per la versione 1.0. Lo sviluppatore Crytivo ha infatti annunciato che il suo god game sarà disponibile nella sua forma completa dal 22 gennaio 2024. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer gameplay.

Questa la descrizione della versione 1.0 che accompagna il video:

The Universim 1.0 non è solo un gioco: è un universo vivo e pulsante. Preparatevi a immergervi in un’esperienza in cui le vostre scelte determinano il destino di intere civiltà e l’equilibrio di interi pianeti. Potrete lanciare Nuggets nell’era spaziale! Questo aggiornamento dà vita ai contenuti di fine gioco con più tecnologie da sbloccare nell’albero della ricerca, nuovi pianeti da esplorare (o da sfruttare per le risorse) e molto altro ancora! Oltre a queste entusiasmanti caratteristiche, ci siamo concentrati sui miglioramenti della qualità della vita:

Esplorazione spaziale illimitata: Sblocca la mappa spaziale e colonizza il numero di pianeti che desideri. Ogni pianeta, da quelli tossici e ghiacciati a quelli lavici o terrestri, presenta condizioni e sfide uniche.

Pianeti ricchi di risorse: Scoprite pianeti ricchi di risorse preziose, essenziali per l’espansione e la prosperità della vostra civiltà Nugget.

Narrazione migliorata: Un maggior numero di voci fuori campo aggiunge divertimento e funzionalità, fornendo commenti divertenti e aggiornamenti critici sullo stato della vostra civiltà. Più di 600 nuove voci.

Trama completa: Intraprendete un viaggio alla scoperta del vostro vero io con una trama completamente sviluppata, che aggiunge profondità e contesto al vostro gioco. Anche dopo la conclusione della storia, continuate a espandere e a evolvere nell’universo infinito.

Era spaziale e tecnologie avanzate: Lanciate i vostri Nuggets nell’era spaziale e sbloccate altre tecnologie nell’albero della ricerca, espandendo la vostra portata nel cosmo.

Interfaccia utente migliorata: Un’interfaccia utente più intuitiva e facile da usare, che rende il vostro viaggio nello spazio e nel tempo più fluido e piacevole.

Modifiche al bilanciamento del gioco: Abbiamo perfezionato le meccaniche di gioco per un’esperienza equilibrata e gratificante, garantendo che ogni decisione abbia un impatto significativo.

Correzioni di bug e ottimizzazioni: Abbiamo eliminato i bug e ottimizzato le prestazioni per un’esperienza di gioco senza interruzioni.