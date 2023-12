Jeff Grubb rinforza i rumor su PS5 Pro e prossima Xbox

Il giornalista Jeff Grubb di Giant Bomber, durante la nuova puntata di Game Mess ha parlato dell’eventuale PS5 Pro, e della prossima Xbox.

PS5 Pro dovrebbe essere lanciata nel 2024 con il DLSS proprietario di Sony. L’aumento di prezzo riguarderebbe sia la PS5 principale con unità disco che la PS5 Digital. Grubb ha dichiarato di essere riuscito a confermare le affermazioni secondo cui Sony starebbe lavorando a un aggiornamento della PS5 di media generazione.

“I leak su PS5 Pro è quasi certamente reale, in base a ciò che ho sentito ora, e ovviamente non sono l’unico a dirlo, ma entro nella mischia con il mio ‘conferma, conferma, conferma’ per tutti”, ha detto.

Secondo Grubb, la nuova versione uscirà “probabilmente” nel settembre 2024. “Le specifiche attuali si basano su una serie di possibilità, perché non sono ancora state definite”, ha dichiarato.

“La cosa più importante, come la caratteristica principale che questo sistema supporterà, è la soluzione proprietaria di Sony simile al DLSS, che utilizza l’apprendimento automatico per migliorare le immagini in modo da poter eseguire le cose a una risoluzione molto alta e a un frame rate molto elevato, e includerà il proprio hardware nella PS5 Pro per fare questo.

“È qui che entra in gioco l’accelerazione 2x del ray tracing hardware, ma sarebbero in grado di fare anche di più di un ray tracing hardware migliore. Quindi sì, probabilmente questa cosa sta accadendo”.

Per quanto riguarda la prossima Xbox, sembrerebbe che i piani siano cambiati all’interno di Microsoft, e che ora starebbe cercando di anticipare di un paio d’anni il lancio la sua console next-gen. Prima si parlava di 2028 sia per PS che Xbox, ma questi rumor porterebbero la prossima console Microsoft addirittura al 2026.

Questo è ciò che affermava su X Kepler, un dataminer che in passato ha fatto trapelare dettagli accurati sull’hardware AMD e anche dettagli sulle specifiche della presunta PS5 Pro. Il leaker aveva già affermato in alcune occasioni che la prossima Xbox sarà lanciata prima del previsto 2027-28 e che i piani di Microsoft per una versione cilindrica senza disco della Xbox Series X, trapelati all’inizio di quest’anno, potrebbero essere stati accantonati. Grubb, dalle sue fonti, ha dunque rafforzato questa idea, con considerazioni che sembrerebbero portare a questa direzione.

Come sempre, essendo rumor, prendiamo il tutto con le pinze, in attesa di conferme o smentite ufficiali.