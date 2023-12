Emergency Call 112 Squadra d’Attacco disponibile su PlayStation e Xbox

L’editore Aerosoft e lo sviluppatore crenetic hanno fatto uscire Emergency Call 112 Squadra d’Attacco. Il simulatore (qui il sito ufficiale) offre ai giocatori una visione della vita quotidiana di una squadra d’attacco dei vigili del fuoco, ricreando scenari d’emergenza davvero accaduti. Il titolo è disponibile per PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S al prezzo di 29,99 euro. La versione per Nintendo Switch (digitale e retail) uscirà nel 2024. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio.

Qui sotto la descrizione ufficiale del gioco:

Che si tratti di incendi di auto, di salvare persone dagli ascensori o di grandi incendi in edifici per uffici e gallerie, in Emergency Call 112: Squadra d’Attacco, gli appassionati di antincendio possono affrontare una serie di emozionanti missioni nei panni dell’omonima squadra. Hanno a disposizione numerosi materiali, come una cortina fumogena, lo strumento Halligan, una scala girevole e vari agenti estinguenti. Anche gli eventi casuali offrono ulteriori sfide. Una bombola di gas che esplode all’improvviso e altri incidenti possono aumentare l’adrenalina di un’operazione in un attimo.

Caratteristiche:

Un’ampia gamma di incarichi variegati e stimolanti

Le decisioni tattiche influenzano l’ulteriore corso di ogni missione.

Gameplay dalla prospettiva in prima persona: interazione con i personaggi e gestione dell’inventario

Attrezzatura autentica come cortina fumogena, strumento Halligan, scala girevole e vari agenti estinguenti.

Valutazione dopo ogni utilizzo per indicare il potenziale di miglioramento.

Emergency Call 112: Squadra d’Attacco è ora disponibile per PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S al prezzo di 29,99 euro. La versione per Nintendo Switch (digitale e retail) uscirà nel 2024.

Qui sotto gli screenshot del gioco.