Grand Theft Auto VI: il reveal trailer supera le 150 milioni di visualizzazioni

All’inizio di dicembre, Rockstar Games ha messo fine ad anni di inquieta attesa quando ha finalmente presentato ufficialmente Grand Theft Auto VI e, sebbene il gioco sia ancora lontano dal lancio, l’entusiasmo che lo circonda è già alle stelle.

Lo dimostra il numero impressionante di visualizzazioni che il trailer di reveal ha ottenuto in così poco tempo. Nel primo giorno, il trailer caricato dal canale ufficiale YouTube di Rockstar è stato visualizzato più di 96 milioni di volte, mentre ci sono voluti meno di due giorni per superare il numero di visualizzazioni del reveal trailer di Grand Theft Auto V in un periodo di oltre 12 anni.

Ora ha superato un’altra importante pietra miliare. Come ha notato @Okami13_ su Twitter, il reveal trailer del titolo, per essere precisi, in soli 12 giorni, le visualizzazioni hanno superato i 151 milioni al momento in cui scriviamo.

Il lancio del prossimo, grande gioco targato Rockstar Games è previsto per il 2025. Al momento del lancio non sarà disponibile su PC.