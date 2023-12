BIG Conference 2023: Katsuhiro Harada riceve il Premio Onorario

Katushiro Harada, director della saga di Tekken ha ricevuto l’Honorary Award della BIG Conference 2023 a Bilbao per il suo contributo alla storia dei videogiochi. Harada non solo ha ricevuto il premio ma ha incontrato Antonio Santo, direttore dell’evento, per parlare della sua carriera.

Harada ha dedicato tutta la sua vita allo sviluppo di videogiochi di combattimento. Gli interessa che ogni partita abbia un risultato chiaro. Guardando al futuro, crede che sia possibile fare un ulteriore passo avanti e introdurre il concetto di combattimento di squadra. Per il creatore giapponese, i giochi di combattimento non sono stati creati pensando a formati competitivi o nicchie di giocatori esperti. Il vincitore del premio onorario della BIG Conference 2023 ritiene che i giochi di combattimento si concentreranno sempre più nel dare ai propri personaggi una storia e un background . Tuttavia, Harada ritiene che uno dei pilastri del genere rimanga la manovrabilità di questi personaggi e la capacità di aiutare i giocatori a ottenere un’esperienza soddisfacente. Lo sviluppatore giapponese riceverà il premio onorario della BIG Conference 2023 questa sera al gala dei Titanium Awards. Di seguito la dichiarazione di Harada:

Articoli Consigliati Attacchi informatici più rischiosi avvenuti in Italia: casi studio dai quali imparare a proteggersi Grand Theft Auto VI: il reveal trailer supera le 150 milioni di visualizzazioni

Da bambino, quando studiavo, non avevamo le console a casa, quindi dovevamo intrufolarci nelle sale giochi. Quelle scappatelle gli costarono qualche spiacevolezza. I responsabili delle associazioni dei genitori stavano all’erta per vedere chi si intrufolava nei portici. Quando ci hanno scoperti, il giorno dopo ci hanno fatto chiedere scusa davanti al preside e a tutti i nostri compagni di classe. È stato allora che mi sono interessato nei videogiochi: volevo lavorare in un posto che non mi punisse per aver giocato ai videogiochi. C’è sempre un vincitore e un perdente, ed entrambi devono accettare il risultato. In questo modo, se la tua squadra vince, è grazie a te, e se perde, è grazie ai tuoi compagni di squadra. Lo sci all’epoca non era uno sport. Erano solo persone che scivolavano giù da un pendio. Qui sta la chiave: non realizziamo giochi per un solo tipo di giocatore ma per qualsiasi giocatore, qualunque sia il suo livello, per provare la soddisfazione di vincere o perdere.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.