PlayStation: i giochi fisici e digitali non possono essere rivenduti?

Incredibile ma vero! A quanto pare è stato scoperto che in realtà i giocatori non potrebbero rivendere i giochi PlayStation acquistati, che siano fisici o digitali. Tutto questo è stato scoperto tramite l’attenta lettura di un documento presente sul sito di Sony Interactive Entertainment chiamato “Termini d’uso del software”, che impedisce agli utenti di rivendere, affittare, noleggiare, concedere in sub-licenza, pubblicare, modificare, adattare o tradurre qualsiasi parte del software.

Dunque, come riportato sul documento, “Non devi rivendere giochi su disco o giochi digitali, a meno che non sia espressamente autorizzato da noi e, se l’editore (publisher, ndr) è un’altra società, anche dall’editore.”

Questo cambierebbe un po’ le carte in tavola, dato che da anni i giocatori rivendono i propri giochi una volta terminati sia a privati, sia ai negozi fisici che li impiegano in promozioni o permute. Il tutto senza che in casa PlayStation qualcuno si sia mai lamentato della cosa. Ma perché?

In realtà nel 2013 la questione venne già a galla e l’allora presidente di Sony, Shuhei Yoshida, affermò che i giocatori non avevano nessuna restrizione o divieto nel rivendere i propri titoli, anche in territorio europeo.

Beh, una cosa è certa: non sarà possibile rivendere God of War Ragnarok Valhalla!

According to @RGT_85 on reading legal documents pertaining to Playstation, it is considered to be illegal to trade or re-sell your physical media unless you license them.

“You must not resell either disc-based games or digital games, unless expressly authorised by us and, if… pic.twitter.com/tVP1dymXdL

