MSI Prestige 16 AI: la nuova serie di notebook sarà protagonista della nuova era dell’Intelligenza Artificiale

La tecnologia AI sta prendendo sempre più piede nel mondo e MSI , non si è fatta sfuggire l’occasione per lanciare una nuova linea di notebook all’avanguardia in fatto di prestazioni estreme, tecnologia innovativa ed estetica ricercata. Equipaggiata con il processore Intel Core Ultra 9 di ultima generazione, la nuova serie Prestige 16 AI, grazie allo chassis in lega di magnesio e alluminio, pesa solo 1,5 kg e, inoltre, è dotata di una batteria da 99,9 Whrs, in grado di assicurare una lunga autonomia e la massima produttività anche quando si è in movimento, e un alimentatore fino a PD 3.1 da 140 W.

Prestige 16 AI è in grado di sfruttare al meglio la tecnologia NPU (Neural Processing Unit) di Intel, ossia un acceleratore AI dedicato integrato nel processore, che assicura un’esperienza di calcolo CPU/GPU molto più efficiente e migliora anche le prestazioni a livello energetico. Per incrementare ulteriormente le performance delle attività legate all’AI, Intel ha collaborato all’ottimizzazione di oltre 100 applicazioni AI-ready, che sono in grado di accelerare ulteriormente i flussi di lavoro demandando alla NPU specifici carichi.

Da parte sua, MSI ha contribuito a migliorare ulteriormente le prestazioni con il nuovo MSI AI Engine*, che analizza diversi scenari d’utilizzo, tra i quali: “Intelligent Gaming”, “Intelligent Work”, “Intelligent Meeting” e “Intelligent Entertainment”, per regolare automaticamente le impostazioni hardware senza la necessità di alcun intervento manuale. Oltre a vantare la certificazione Intel Evo, che assicura elevate prestazioni nonostante le dimensioni e il peso molto contenuti, MSI Prestige 16 AI dispone, inoltre, della certificazione NVIDIA Studio e delle GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX fino alla 4070. Per beneficiare al massimo delle elevatissime performance della GPU, questa nuova serie di notebook è equipaggiata con un display OLED 16:10, che porta l’esperienza visiva a un livello superiore. Completano la dotazione del nuovo nato di casa MSI una disposizione particolarmente efficiente delle porte I/O e la tecnologia Wi-Fi 7.