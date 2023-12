Prince of Persia the Lost Crown: ecco cosa mostra il nuovo gameplay

Nuovi dettagli sono recentemente arrivati ​​su Prince of Persia: The Lost Crown (trovate qui il nostro Provato) dopo aver rilasciato il trailer panoramico, e per aumentare ulteriormente l’hype sull’imminente uscita del gioco, Ubisoft ha pubblicato un nuovo video, mostrando moltissimi di filmati di gioco e rivelando nuovi dettagli.

Il video, dopo aver mostrato la sezione del prologo del gioco, sposta l’attenzione sul Monte Qaf, che funge da ambientazione principale. Prosegue parlando della struttura Metroidvania del gioco, di alcune delle abilità che il protagonista Sargon acquisirà nel corso della sua avventura, dei diversi biomi e ambienti che esplorerete, dei nemici e dei boss che affronterai in combattimento e altro ancora. In vero stile metroidvania, i giocatori dovranno esplorare il mondo del gioco il più possibile per acquisire le varie abilità di cui avranno bisogno per progredire nel gioco. Prince of Persia: The Lost Crown presenta anche poteri basati sul tempo, che vanno dalla scoperta di superfici perdute nel tempo allo spostamento dalla piattaforma, all’impossessamento di elementi da una dimensione tascabile da utilizzare in seguito. Il trailer mostra anche alcune delle opzioni di combattimento disponibili nel platform, dalla giocoleria aerea all’arma con l’arco. Il gioco prevede la progressione del personaggio sotto forma di nuove abilità difensive e offensive che possono essere sbloccate. Il titolo presenta anche un sistema di equipaggiamento sotto forma di amuleti, che può dare al giocatore una serie di miglioramenti, incluso cambiare il funzionamento delle armi.

Prince of Persia: The Lost Crown è previsto per il 18 gennaio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.