Suicide Squad Kill the Justice League: trapelata l’immagine di Braniac

Nuovi dettagli su Suicide Squad: Kill the Justice League continuano a essere rivelati in vista del suo lancio a febbraio, e sebbene molti di essi arrivino attraverso canali ufficiali, non mancano anche le fughe di notizie che circolano. Recentemente sono trapelati anche nuovi dettagli sulle attività multigiocatore dello sparatutto a mondo aperto, tra cui una modalità Orda, in stile Destiny 2, modalità stile Azzardo e i clan. Rocksteady Studios ha recentemente confermato che il gioco aggiungerà una modalità offline post-lancio nel 2024.

L’ultima fuga di notizie, condivisa da un utente su Reddit (post già rimosso dai moderatori), ha infatti rivelato ciò che Braniac, il principale antagonista del gioco, apparirà come nell’Arkhamverse di Rocksteady Studio. C’è molto di familiare nel suo aspetto alieno, ma dalla sua pelle di una tonalità di verde significativamente più chiara al suo naso da Voldemort, ci sono anche alcuni colpi di scena diversi nel suo aspetto. Di seguito una panoramica del gioco:

Scoprite le origini della famigerata Task Force X (alias Suicide Squad) di Amanda Waller e vestite i panni di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo mentre con riluttanza intraprendono la missione assegnatagli: uccidere i più grandi supereroi DC del mondo, cioè la Justice League. Con una storia originale ambientata nell’enorme città open-world di Metropolis, Suicide Squad: Kill the Justice League pone i quattro supercriminali DC in rotta di collisione con un’invasione aliena e con i supereroi DC, ora decisi a distruggere la città che avevano giurato di proteggere. Allo stesso tempo, la Suicide Squad non deve dimenticare gli esplosivi letali impiantati nelle loro teste e che potrebbero esplodere al minimo segno di ribellione.

Suicide Squad: Kill the Justice League uscirà il 2 febbraio 2024 per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.