Genshin Impact: collaborazione con lo Sanxingdui Museum

La versione 4.3 di Genshin Impact, intitolata Rose e Moschetti, sarà disponibile dal 20 dicembre e includerà due nuovi personaggi per il titolo. Saranno finalmente giocabili Navia, la rinomata presidentessa della Spina di Rosula, e Chevreuse, la capitana della Pattuglia Speciale. Oltre ai diversi mini giochi, la Festa di Fontinalia verrà celebrata con un Cinefestival unico che, oltre a offrire divertimento e attività interessanti, onora la tradizione di commemorare i leggendari cavalieri di Loch che accolsero a Fontaine l’Archon di Hydro, Egeria. Inoltre, I fratelli Kamisato, il viaggiatore e Chiori, la rinomata stilista della Boutique Chiori, formeranno un gruppo inaspettato guidato da Furina per lavorare su un film.

Hoyoverse ha pubblicato un nuovo trailer per annunciare la collaborazione tra Genshin Impact e lo Sanxingdui Museum. Nel video viene narrata una storia immaginaria con protagonista Rex Lapis, co0nosciuto anche come Zhongli, che scopre le bellezze artistiche e storiche di un luogo a lui sconosciuto. Di seguito una panoramica del trailer:

Il cantastorie ha raccontato innumerevoli volte dei viaggi e delle contemplazioni dell’universo di Rex Lapis. E coloro che ascoltavano queste storie appartenenti a un mondo apparentemente fantastico, non potevano che meditare sorseggiando un’altra tazza di tè.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.