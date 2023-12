Genshin Impact: ecco i nuovi personaggi in arrivo nella versione 4.4

La versione 4.3 di Genshin Impact, intitolata Rose e Moschetti, sarà disponibile dal 20 dicembre e includerà due nuovi personaggi per il titolo. Saranno finalmente giocabili Navia, la rinomata presidentessa della Spina di Rosula, e Chevreuse, la capitana della Pattuglia Speciale. Oltre ai diversi mini giochi, la Festa di Fontinalia verrà celebrata con un Cinefestival unico che, oltre a offrire divertimento e attività interessanti, onora la tradizione di commemorare i leggendari cavalieri di Loch che accolsero a Fontaine l’Archon di Hydro, Egeria. Inoltre, I fratelli Kamisato, il viaggiatore e Chiori, la rinomata stilista della Boutique Chiori, formeranno un gruppo inaspettato guidato da Furina per lavorare su un film.

Hoyoverse ha annunciato i nuovi personaggi che saranno disponibili nella versione 4.4 del gioco ed entrambi sono originari di Liyue: Gaming e Xianyun (conosciuta anche come Cloud Retainer). Di seguito una panoramica dei due personaggi:

Xianyun (Cloud Retainer)

Nome: Xianyun

Titolo: Araldo dei passeriformi

Nuovo residente nel porto di Liyue

Visione: Anemo

Costellazione: Grus Serena

Un nuovo residente in città, dici? Oh, è Cloud, voglio dire, Xianyun. Non lasciarti ingannare dai suoi soliti modi… È una persona su cui puoi davvero contare quando il gioco si fa duro. Se mai ti trovassi nei guai, diglielo e basta: sono sicuro che sarebbe disposta ad aiutarti. — Signora Ping

Gaming

Nome: Gaming

Titolo: Avanguardia Leonina

“Spada e cassaforte” Guardia dei trasporti

Visione: Piro

Costellazione: Leone Expergiscens

Vede e sente tutto, come se avesse gli occhi di un falco e le orecchie di una volpe, come una specie di bestia mitica. Lottando con le unghie e con i denti, scacciò banditi e ruffiani come diavoli con tutto lo slancio propizio dei suanni. — Una targa di gratitudine ricevuta dalla Sword and Strongbox Secure Transport Agency da un commerciante la cui carovana è stata scortata in sicurezza da G0aming.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.