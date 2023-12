SaGa Emerald Beyond: svelata la data d’uscita

Square Enix ha trasmesso il SaGa Glimmerfest 2023 34th Anniversary Livestream, durante il quale i membri del team di sviluppo hanno annunciato che SaGa Emerald Beyond, la nuova avventura originale dell’acclamata serie di GdR, uscirà il 25 aprile 2024 in digitale per Nintendo Switch, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), PC (STEAM) e dispositivi iOS e Android. Oltre alla data di uscita, durante lo streaming sono stati trattati approfonditamente gli eclettici eroi di SaGa Emerald Beyond e le loro storie. Il Produttore della serie SaGa Masanori Ichikawa, il direttore generale della serie Akitoshi Kawazu e il direttore della localizzazione Neal Broadley hanno presentato due personaggi fondamentali di SaGa Emerald Beyond, dotati della rara capacità di vedere le misteriose Emerald Wave che offrono scelte del proprio destino: Tsunanori Mido e Ameya Aisling.

Tsunanori discende dall’illustre famiglia Mido, dotata della capacità unica di controllare le marionette kugutsu, che utilizza per completare incarichi di ogni genere. Tsunanori si unisce al progetto Cathedral, formato da un gruppo di esploratori che indagano su altri mondi, con l’obiettivo di riparare la barriera indebolita della sua città e di recuperare l’energia spirituale perduta. Sotto la falsa identità della studentessa Yumeha Izumi di Miyako City, Ameya è in realtà una strega di Pulchra a cui sono stati sottratti i poteri. Seguendo le misteriose Emerald Wave, Ameya spera di scoprire chi le ha sottratto il mana e di diventare la migliore strega mai vista.

I giocatori ansiosi di imbarcarsi in questa nuova avventura possono aggiungere il gioco alla propria lista dei desideri per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam, in modo da ricevere una notifica all’apertura dei pre-ordini, in programma per l’anno prossimo.