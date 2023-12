Elden Ring: Shadow of Erdtree arriverà a febbraio 2024?

L’attesa dell’espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring è stata alle stelle fin dal giorno del suo annuncio, anche se i dettagli sull’espansione e sulla data di lancio sono stati scarsi. Tuttavia, è interessante notare che nuovi sviluppi potrebbero suggerire che l’uscita potrebbe essere più vicina di quanto molti si aspettassero.

Come notato da un utente su Reddit, Datablitz ha recentemente pubblicato un annuncio per i prossimi controller a tema Elden Ring prodotti da Thrustmaster. È interessante notare che l’annuncio suggerisce che il DLC Shadow of the Erdtree uscirà a febbraio. Secondo l’annuncio, il suddetto controller sarà lanciato a febbraio per “sincronizzarsi con l’uscita della nuova espansione Shadow of the Erdtree”.

Un’uscita a febbraio per Shadow of the Edtree potrebbe sembrare improbabile per alcuni, dato che il produttore Yasuhiro Kitao ha recentemente affermato che l’espansione è “ancora lontana“. La società madre dello sviluppatore FromSoftware, Kadokawa Corporation, ha anche suggerito in precedenza che il DLC non uscirà in questo anno fiscale, che terminerà il 31 marzo.

È interessante notare che il suddetto annuncio sembra indicare anche una seconda espansione per il gioco di ruolo d’azione open world, prevista per il 2025, con la menzione di potenziali controller in edizione limitata con i personaggi dell’Elden Ring, Malenia e Ranni. Secondo l’annuncio, questi controller nel 2025 saranno “sincronizzati” con un “importante keybeat o una nuova espansione del gioco”.