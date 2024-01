AOC U32G3X/BK Recensione: un monitor 4K che fa il suo dovere

Il mercato dei monitor, specialmente nel periodo in cui stiamo attualmente vivendo, propone delle soluzioni sempre più convenienti, in particolar modo per i consumatori che sono alla ricerca di un’esperienza buona e affidabile. Ad esempio, se prendiamo in esempio i monitor 1080p, vediamo come quest’ultimi oramai vengono proposti con dei prezzi molto accessibili, anche per coloro che sono alla ricerca di uno schermo con la risoluzione appena citata a 240hz. Parlando dei pannelli 2K invece, anche quest’ultimi sono oramai quasi alla portata di tutti, e quindi il consumatore si trova dinanzi ad una scelta pressoché sconfinata, dato il numero elevato di prodotti di questo tipo. Ebbene, siamo qui proprio per cercare non solo di valutare il prodotto che ci è stato consegnato in questi giorni, ma per dare una visione di un monitor potenzialmente interessante e, chissà, magari potrebbe fare al caso vostro. In questi ultimi giorni, in redazione siamo stati impegnati a testare per diverse ore l’AOC U32G3X/BK, monitor 4K del brand AOC con una dimensione pari a 32 pollici e un refresh rate a 144hz. Come se la sarà cavato questo monitor? Scopritelo in questa recensione.

AOC U32G3X/BK: prodotto diverso, ma dal packaging uguale

Seppur AOC abbia proposto diversi monitor sul mercato, quest’ultimi mi sembravano molto spesso simili tra loro, poiché condividevano alcune cose tra loro. Prima di tutto, il packaging. Infatti, anche l’AOC U32G3X/BK presenta al suo interno gli stessi accessori e cavi visti già in molteplici modelli diversi. All’interno della scatola è possibile trovare ovviamente il monitor, cavi HDMI e cavi Display Port ed una base per regolare l’altezza del monitor. Tutto questo, insomma, è praticamente identico a qualsiasi altro prodotto dell’azienda e questo mi ha lasciato parecchio deluso e sarebbe ora che venisse incluso con l’acquisto di un prodotto simile degli oggetti diversi, ad esempio mi andrebbero bene anche alcuni adesivi o simili, per differenziare almeno i propri pannelli. Insomma, come potrete constatare da voi stessi, il packaging non si discosta assolutamente dai precedenti prodotti e credo che anche in futuro AOC proporrà sempre di più questa formula.

Come vi avevamo detto, il monitor ha una risoluzione pari a 4K (risoluzione di riferimento 3840×2160) con una frequenza d’aggiornamento di 144HZ e una dimensione pari a 32 pollici. Seppur la base che permette ovviamente ai consumatori di sistemare senza alcun problema il monitor, da un lato, proprio perché il monitor non costa così poco, ho notato una mancanza molto importante: l’impossibilità di proporre il monitor in orizzontale o in verticale. Capisco che da una parte sia inutile da un certo punto di vista impiegare un monitor solamente come pannello secondario, magari per controllare la propria chat su Twitch o svolgere alcuni lavori secondari, dall’altra parte però bisogna ammettere che questo tipo di mancanza, specialmente se avete a disposizione un budget molto cospicuo e volete investirlo in un prodotto di questo tipo, questa è senz’altro una mancanza che proprio non riesco a comprendere.

AOC U32G3X/BK: immagine cristallina e ben definita

Passiamo però ad alcuni lati positivi dell’AOC U32G3X. Il monitor, data anche la risoluzione 4K, si presenta inizialmente molto bene e presenta una qualità visiva molto buona. I miglioramenti visivi (dato che io personalmente possiedo un Full HD e 2K) si vedono a vista d’occhio anche semplicemente dal desktop del proprio PC. Questo è semplicemente uno dei tanti aspetti positivi del panello, il quale presenta anche una serie di opzioni che mirano prettamente alla personalizzazione della nostra esperienza visiva e non. Ad esempio, come il classico dei classici, il consumatore potrà configurare la luminosità, contrasto e così via, in modo tale da trovare al suo interno la miglior personalizzazione possibile, seppur un problema che si porta dietro dagli altri modelli AOC è l’invasività del menù. Infatti, ancora una volta, l’azienda non ha trovato dei modi per rendere la personalizzazione più veloce e reattiva, di conseguenza questo aspetto è rimasto inalterato dai monitor precedenti ed è vero un gran peccato.

Detto ciò, dopo aver effettuato tutti i vari cambiamenti, uno tra più importanti il G-Sync, attivabile solamente dai possessori di una GPU NVIDIA, in ambito gaming il monitor si comporta in maniera piuttosto egregia. Nei miei test su PC ho provato anche diversi titoli competitivi come Apex Legends, Rainbow Six Siege, Valorant, Overwatch 2 e tanti altri, e devo dire che i risultati si sono rivelati estremamente positivi grazie anche un tempo di risposta senza alcun minimo ritardo ed una qualità visiva veramente sbalorditiva. Ovviamente per potersi permettere di raggiungere almeno i 144 fotogrammi al secondo in 4K bisogna avere una build adeguata, specialmente con le schede NVIDIA della serie 40, le quali possiedono la tecnologia del Frame Generator, quest’ultimo permette un aumento significativo di fotogrammi e vi consentirà di giocare con quella risoluzione con meno problemi (d’altronde io stavo usando una RTX 4070).

Un monitor non proprio destinato a PlayStation 5

Insomma, come avete potuto notare dalle mie parole, il monitor 4K possiede delle ottime premesse per quanto riguarda la qualità visiva, sia che stiate giocando ma anche se usufruite dello schermo in ambito lavorativo. Un’altra tecnologia in possesso dell’AOC U32G3X è l’HDR 400, il quale garantisce un miglioramento netto delle immagini. Seppur ritengo non presenti troppe migliorie rispetto alla modalità “standard”, l’HDR rende ancora più piacevole l’esperienza visiva. Abbiamo parlato prima dei test fatti su PC, ma finora non vi abbiamo detto dei test fatti su console, nello specifico su PlayStation 5, dove grazie all’ingresso HDMI 2.1, l’AOC U32G3X permette all’utente di abilitare il VRR (Variable Refresh Rate), grazie al quale è possibile sbloccare la massima potenza della console di casa Sony Interactive Entertainment in termini di fotogrammi al secondo che la console è capace di generare.

Seppur sia logico che un prodotto di questo tipo sia destinato a coloro che possiedono un PC performante, data la tecnlogia G-Sync targata NVIDIA, devo ammettere che su PS5 il monitor fa la sua bella figura. Nello specifico abbiamo provato titoli che spingono la console come Demon’s Souls, Horizon Forbidden West, The Last of US Part II, God of War Ragnarok, Marvel’s Spider-Man 2 e Returnal. Seppur alcune esperienze erano nettamente limitate al livello di frame rate, devo dire che PlayStation 5 non sfigura in accoppiata di questo monitor, però mi tocca fare una precisazione: non avrebbe senso acquistare questo monitor se siete in possesso di una PlayStation 5, dato che stiamo parlando di un pannello con una frequenza d’aggiornamento pari a 144hz. Infatti, difficilmente vedrete i giochi PlayStation 5 generare dei fotogrammi al secondo che si avvicinino a questa velocità, salvo qualche caso raro, di conseguenza vi sconsiglio caldamente l’acquisto per quanto riguarda PlayStation 5 seppur, come già detto in precedenza, l’esperienza su console è pressoché molto buona.

Parliamo delle altre tecnologie

Una delle cose che non mi hanno colpito sinceramente parlando riguarda il design dello schermo. Oramai conosco diversi prodotti dell’azienda, e ancora non riesco a capire come mai i monitor di questo tipo abbiano ancora lo stesso e identico design in tutti i pannelli. Infatti, AOC dovrebbe considerare l’idea di cambiare l’estetica del monitor. Detto ciò, per quanto riguarda le altre caratteristiche dell’U32G3X/BK, ci troviamo dinanzi ad un pannello IPS garantendo un’esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell’angolo di visuale. La tecnologia Flicker-free di AOC invece utilizza un pannello con retroilluminazione DC, che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Insomma, come potete vedere, il monitor presenta tante tecnologie come asso nella manica, peccato non siano sufficienti per rispondere ai competitor come Samsung, MSI e altre aziende che competono nello stesso settore, poiché sarebbe alquanto necessario che AOC si spinga oltre alcuni limiti, nonostante lo schermo si sia rivelato essere comunque di buona fattura.

L’AOC U32G3X/BK è un buon monitor con una buona qualità visiva e il supporto di alcune tecnologie arricchiscono l’esperienza utente e le migliorano a vista d’occhio. Tuttavia, nonostante questo, mi sono trovato davanti ad un prodotto con una navigazione tra le opzioni di personalizzazione ancora lenta ed estenuante, con alcune sbavature per quanto riguarda l’HDR 400. Inoltre, ancora una volta, questo prodotto dell’AOC presenta praticamente un design invariato rispetto agli altri schermi già disponibili sul mercato. Detto questo, l’AOC U32G3X/BK è un prodotto sicuramente buono, ma al tempo stesso poteva fare decisamente di più.