Insomniac Games colpito dagli hacker: mega-leak su Marvel’s Wolverine, titoli X-Men e future pubblicazioni

Nelle ultime ore un fatto increscioso e dannoso ha colpito Insomniac Games, sviluppatore appartenente ai PlayStation Studios. Il team di sviluppo è stato attaccato da alcuni hacker (appartenenti al gruppo Rhysida) che hanno rubato un numero considerevole di file pieni di informazioni e documenti dello studio (parliamo di 1.3 milioni di file dal peso di di 1.7 terabyte). Per restituite il maltolto è stata chiesta una taglia, riscatto che però Insomniac non ha voluto versare al gruppo ransomware, che a loro volta hanno così pubblicato in rete tutte le informazioni contenute nei file rubati. E ciò che è emerso è una pianificazione davvero molto vasta! Da questo momento in avanti la notizia conterrà “spoiler” su tutto ciò che è emerso dai dati rubati e dunque, vi invitiamo a non leggere la notizia se non volete incappare nei programmi futuri di Insominac Games e sulla line up in sviluppo presso lo studio.

Articoli Consigliati Giochi casual: consigli per Natale One Piece Pirate Warriors 4: annunciati i DLC di Shanks e Coby

Di seguito stiamo per riportarvi tutte le informazioni diffuse in rete, con i documenti presenti nei file che sarebbero datati luglio 2023. In primis, ecco i 5 titoli già pianificati dallo studio di sviluppo con tanto di periodo d’uscita:

Titolo dedicato a Venom – anno fiscale 2025 (aprile 2025-marzo 2026)

Marvel’s Wolverine – anno fiscale 2026 (aprile 2026-marzo 2027)

Marvel’s Spider-Man 3 – anno fiscale 2028 (aprile 2028-marzo 2029)

Nuovo Ratchet & Clank – anno fiscale 2029 (aprile 2029-marzo 2030)

Nuovo titolo X-Men – anno fiscale 2030 (aprile 2030-marzo 2031)

Dai documenti è emerso anche di un accordo tra Sony Interactive Entertainment e Marvel per la realizzazione di altri 3 giochi dedicati agli X-Men, sviluppati ovviamente da Insomniac Games. L’accordo in questione è stato firmato dall’ex-president di SIE, Jim Ryan, e da Isaac Perlmutter, presidente di Marvel Entertainment. La partnership avuto inizio da luglio 2021.

Infine, sono spuntati in rete alcuni leak relativi a Marvel’s Wolverine, leak emersi da alcuni video tratti proprio dal gioco. Tali filmati provengono da versioni dimostrative (demo o alpha) e dunque, potrebbero essere come non potrebbero essere presenti nel gioco finale. Tutti i filmati sono stati condivisi sul forum Reddit: se volete evitare spoiler sull’avventura dedicata a Wolverine, vi consigliamo di evitare il forum a tutti i costi.