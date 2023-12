Final Fantasy VII Rebirth: nuovi dettagli e immagini su Titan, Bahamut Arisen e Phoenix

Final Fantasy VII Rebirth di Square Enix presenta nuove meccaniche di combattimento come le abilità sinergiche ed elementi classici esagerati come Evocazioni, con il director Naoki Hamaguchi che promette nuove e ritornate Summons. Dopo essere stati rivelati ai The Game Awards 2023, le Evocazioni Titan, Phoenix e Bahamut Arisen hanno ricevuto nuovi dettagli e immagini.

Titan è basato sulla Terra e usa la sua pura potenza per decimare i nemici. Phoenix può scatenare attacchi infuocati mentre vola in giro e cura il gruppo. Bahamut Arisen non è una nuova aggiunta alla serie Remake ma non era presente nell’originale Final Fantasy VII . Eccelle nel combattimento ravvicinato e negli attacchi a distanza mentre si muove incredibilmente velocemente. Probabilmente ci saranno più evocazioni incluse nel gioco finale, quindi resta sintonizzato per ulteriori dettagli e potenziali rivelazioni. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale PlayStation:

Final Fantasy VII Rebirth è il secondo capitolo del progetto di Final Fantasy VII Remake, che racconta la storia del GDR che ha ridefinito il genere attraverso tre giochi distinti. Gli eroi iconici Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII sono fuggiti dalla città distopica di Midgar e sono ora all’inseguimento di Sephiroth, il vendicativo spadaccino del passato di Cloud che si pensava fosse morto. Questa nuova avventura può essere apprezzata da tutti i giocatori, anche da quelli che non hanno ancora giocato a Final Fantasy VII Remake o all’originale per PlayStation. Esplora un mondo vastissimo che narrazione di livello cinematografico e combattimenti frenetici di alta qualità.

Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile dal 29 febbraio 2024 in esclusiva su PlayStation 5.

