James McCaffrey: ci lascia il doppiatore di Max Payne e di Alex Casey

James McCaffrey, il doppiatore di Max Payne, è morto all’età di 65 anni. McCaffrey, che ha prestato la voce a Max Payne per tutti e tre i giochi della serie, e ha anche fornito le sue sembianze al personaggio di Max Payne 3, sarebbe morto domenica circondato da amici e familiari in seguito a una battaglia contro il cancro. Oltre al ruolo di Max Payne, McCaffrey ha dato il suo contributo nel gioco Control di Remedy Entertainment, in cui interpretava il direttore del Federal Bureau of Control, Zachariah Trench. Più recentemente, McCaffrey ha prestato la voce ad Alex Casey in Alan Wake 2, un personaggio il cui aspetto fisico è stato interpretato da Sam Lake. Lake è stato anche il modello di Max Payne nel primo gioco, chiudendo il cerchio del coinvolgimento di McCaffrey con Remedy prima della sua scomparsa. Oltre ai suoi ruoli nei giochi di Remedy, McCaffrey ha anche interpretato Edward Carnby nel riavvio del 2008 di Alone in the Dark. Il doppiatore ha anche interpretato uno dei ruoli principali nel dramma sui pompieri Rescue Me, in cui interpretava il fantasma di un pompiere deceduto che visitava spesso il protagonista nei suoi sogni. Di seguito il comunicato di Remedy:

Siamo profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa del nostro amato amico e collaboratore James McCaffrey, la voce iconica di Max Payne e Alex Casey. Il suo straordinario talento ha dato vita ai nostri personaggi e ha lasciato un impatto duraturo sulla nostra comunità. I nostri cuori vanno alla sua famiglia.

James was Max Payne, Thomas Zane, Zachariah Trench and finally Alex Casey. I had the honor of sharing Max Payne’s role and Casey’s role with him. He was a joy to work with. I will cherish his memory and I

miss him. My deepest condolences to his family. Rest in peace, Jim (2/2) pic.twitter.com/XwzGoRfJdv — Sam Lake (@SamLakeRMD) December 18, 2023