Videogiochi leggendari RBA: dal 28 dicembre in edicola

I videogiochi ci accompagnano e ci regalano momenti epici e indimenticabili da oltre quarant’anni. Nomi leggendari come Legend of Zelda, Final Fantasy, Super Mario e Resident Evil hanno trasformato il videogioco in una manifestazione chiave della cultura del nostro tempo. Videogiochi leggendari è una collezione di libri assolutamente pionieristica, che ti svela la storia del videogioco attraverso i suoi titoli e saghe più importanti. Un emozionante tour dell’universo dei tuoi giochi preferiti con cui rivivrai molte delle tue ore più felici. Ogni titolo affronta un gioco o una saga leggendari e ti racconta:

Il mondo, gli scenari, i protagonisti, le trame…

Il processo di creazione e i geni che vi hanno partecipato

Le innovazioni tecniche e di gioco che lo hanno reso unico

Articoli Consigliati The Cub: annunciata la data, demo disponibile Let’s Sing 2024: 15 nuovi brani per il VIP Pass

Scopri l’affascinante storia dei videogiochi e porta la tua passione al livello successivo!

Sei un fan di videogiochi avido di conoscere informazioni legate ai videogiochi?

Sei un giocatore abituale o lo sei stato?

Pensi che il videogioco sia una manifestazione culturale e ti piacerebbe conoscere i processi creativi dei videogiochi?

Allora questa collezione è perfetta per te!

Con questa collezione potrai:

Rivivere i momenti di divertimento legati ai videogiochi

Conoscere la storia più completa del videogioco

Conoscere tutti i dettagli dei tuoi videogiochi preferiti

Avere una collezione unica e imperdibile con copertine rigide dal design fantastico e uno straordinario effetto metallizzato

Per avere informazioni sulla collezione e sui regali riservati abbonati visita il sito, clicca qui.