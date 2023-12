Armored Core VI Fires of Rubicon: in arrivo i match classificati

dopo aver conquistato il titolo di “Best Action Game” agli ultimi The Game Awards, Armored Core VI Fires of Rubicon ha ottenuto un aggiornamento gratuito che include l’attesa modalità PvP con i Match classificati, nonché alcune targhette visualizzabili durante l’esperienza multigiocatore. Trovate il nuovo trailer qui sopra.

Ora il simulatore di battaglie online Nest include anche la modalità con i Match classificati. I giocatori che partecipano alle partite classificate saranno abbinati automaticamente ad altri giocatori di rango simile e potranno competere per conquistare la classifica, partendo dal rango inferiore fino al rango S. Sono disponibili due diversi tipi di partite: 1v1 e 3v3 per intense battaglie di squadra, entrambe con classifiche separate. I giocatori potranno mostrare i propri mech personalizzati dimostrando la loro efficacia in battaglia. Per essere riconoscibili online dagli altri mercenari, ora si potrà accedere ad alcuni design differenti per personalizzare le proprie targhette e mostrarle nelle partite personalizzate e classificate. Le targhette possono essere acquisite con i punti Nest ottenuti partecipando alle partite classificate o guadagnate in base ai risultati delle partite stesse. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Unendo la comprovata esperienza in giochi di mech e la solidità del gameplay dei titoli FromSoftware, Armored Core VI: Fires of Rubicon è il nuovo capitolo d’azione della celebre serie. I giocatori piloteranno i propri mech in emozionanti battaglie omnidirezionali, sfruttando gli enormi scenari e la mobilità dei propri mezzi a terra e in volo per assicurarsi la vittoria. Utilizzeranno un’ampia varietà di tattiche offensive e difensive a breve e lungo raggio per annientare i possenti boss nemici.

Armored Core VI: Fires of Rubicon è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.