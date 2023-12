Giochi casual: consigli per Natale

Entrate nel misterioso mondo dei giochi di dicembre, dove Natale, crimine e giochi casual si uniscono per un’esperienza festosa unica. Questa selezione stagionale ma senza tempo di quattro giochi ti invita a risolvere misteri, immergerti nello spirito natalizio e goderti un po’ di sano e rilassato divertimento. Questi sono gli ingredienti segreti per un gioco natalizio accogliente, misterioso e decisamente divertente. Esplora la magia racchiusa nei giochi di questo mese, dove ogni sessione di gioco diventa un capitolo delizioso delle tue avventure festive. Di seguito una lista dei giochi casual consigliati:

All I Want for Christmas are Subgames



Una slitta piena di giochini per le feste su Nintendo Switch e PlayStation 5. Questa stravaganza natalizia porta con sé una valanga di allegri giochini, tra cui accoglienti puzzle da completare e gioiose sessioni di pittura per creare capolavori natalizi. Per maggiori informazioni su All I Want for Christmas are Subgames qui.

Stories in Glass: Winter

Entra nel mondo di Stories in Glass: Winter, un puzzle game unico ora anche su PlayStation 5, che combina la maestosa bellezza delle vetrate artistiche con la commovente gioia del Natale. Per maggiori informazioni su Stories in Glass: Winter qui.

Twin Mind: Power Of Love Collector’s Edition

Twin Mind – Power of Love Collector’s Edition ti invita per un’indimenticabile avventura su Nintendo Switch. I famosi detective gemelli intraprendono un nuovo viaggio! Sono le uniche persone abbastanza esperte da scoprire cosa è successo a una donna scomparsa in pieno giorno. Scopri un mistero emozionante e usa la tua esperienza per risolvere il caso. Per maggiori informazioni su Twin Mind – Power of Love Collector’s Edition qui.

Twin Mind: Murderous Jealousy Collector’s Edition

Una nuova storia poliziesca sui gemelli detective Randall ed Eleanor Jones che condividono la passione per la giustizia. Risolvi gli enigmi e dimostra la tua intelligenza per scoprire tutti i segreti nascosti in questa misteriosa indagine su Nintendo Switch. Per maggiori informazioni su Twin Mind: Murderous Jealousy qui.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.