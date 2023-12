ASUS: ecco le offerte del ROG Festival, Phone 8 in arrivo

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato l’evento For Those Who Dare: Trascendence al CES 2024, durante il quale verrà presentato il nuovo ROG Phone 8. L’evento si svolgerà online l’8 gennaio 2024 alle ore 23:00 GMT (mezzanotte ora italiana), sul sito web dell’evento ROG. Per festeggiare l’arrivo del nuovo ROG Phone 8, ASUS ROG ha organizzato il ROG festival, un una serie di offerte esclusive che includono notebook, smartphone, accessori e molti altri prodotti ASUS. Di seguito una panoramica:

ASUS Vivobook 15 – il compagno di studi e lavoro

Il notebook ideale per chi cerca un dispositivo bilanciato in grado di affrontare senza problemi: i compiti quotidiano, le sessioni di studio più approfondire e le varie attività lavorative. Ma anche durante i momenti di relax, questo notebook è perfetto per l’intrattenimento e il gioco, ad un prezzo speciale di 599€.

ASUS TUF Gaming F17 – per le sessioni di gioco senza fine

Per chi cerca un notebook gaming, le offerte si aprono con l’ASUS TUF Gaming F17 – disponibile a 1599 €. Grazie alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 e un sistema di raffreddamento avanzato, offre le prestazioni necessarie per affrontare qualsiasi sfida.

Zenfone e ROG Phone – gli smartphone per tutti i gusti

Non mancano gli smartphone targati ASUS e ROG. Le serie Zenfone 10 (8/128GB) e ROG Phone 6 (16/512GB) sono disponibili a partire da 699€. Non si fermano le offerte lato mobile, infatti, sono presenti anche le edizioni speciali ROG Phone 6 di Diablo e Batman.

La componentistica – per la postazione gaming più performante

Per i gamer che vogliono effettuare un upgrade della propria postazione, sono presenti monitor da 23 fino a 43 pollici, come il ROG STRIX XG43UQ, i router WiFi 6 (TUF Gaming AX3000 a 120,93€) e altri accessori dedicati ai giocatori.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.