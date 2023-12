Acer presenta il nuovo Predator Triton Neo 16

Acer ha presentato il nuovo notebook gaming Predator Triton Neo 16 (PTN16- 51), dotato dei nuovi processori Intel Core Ultra con capacità di elaborazione IA dedicate e delle GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series, ideali per supportare i giochi più impegnativi e le

applicazioni più esigenti. I gamer e i content creator potranno contare su immagini e progetti di altissimo livello grazie ad un ampio display da 16 pollici, pannello che vanta risoluzione fino a 3,2K e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, oltre alla certificazione Calman che garantisce colori accurati fin dal primo istante di utilizzo. Il sistema di raffreddamento all’avanguardia combina una ventola AeroBlade di quinta generazione e una pasta termica in metallo liquido sulla CPU per mantenere il portatile al massimo delle sue prestazioni anche sotto stress. Gli utenti possono tenere sotto controllo le comunicazioni e la gestione del dispositivo grazie al software Acer PurifiedVoice 2.0, ottimizzato dall’intelligenza artificiale, e all’app proprietaria PredatorSense.

Questo PC gaming basato su Windows 11 offre ai giocatori prestazioni straordinarie e un mese gratuito di Game Pass per l’accesso a centinaia di giochi per PC di alta qualità. Predator Triton Neo 16 offre la migliore tecnologia disponibile per questa categoria ed è dotato

di una gamma di funzioni capaci di stimolare la creatività e distinguersi nel gioco. I nuovi processori Intel Core Ultra serie H sono equipaggiati con un modulo AI dedicato e con la funzione Intel Application Optimization per offrire prestazioni elevate, gameplay fluido e supporto a tutte le altre funzioni. Grazie alla GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, che supporta la tecnologia NVIDIA DLSS 3.5, gli utenti potranno ottenere immagini ulteriormente migliorate dall’intelligenza artificiale nei giochi e nelle applicazioni ray-tracing. In quanto notebook certificato NVIDIA-Studio, è stato ideato appositamente per i professionisti e offre prestazioni elevate, anche nei processi più impegnativi, sfruttando l’accesso alla suite di software NVIDIA Studio e relativi driver.

Il Predator Triton Neo 16 sarà disponibile in Italia a marzo 2024.