Giochi più attesi nel 2024 Speciale: ecco i titoli che non vediamo l’ora di giocare

Il 2023 è stato a dir poco incredibile per tutti gli appassionati di videogiochi, e noi di GamesVillage siamo fieri, orgogliosi e felici di avervi potuto raccontare un anno così ricco di sorprese. Purtroppo, però, il rovescio della medaglia è paurosamente dietro l’angolo, anche se non è sempre e per forza così. Anzi. La storia recente, a essere onesti, ci ha insegnato una spietata verità: simili annate sono uniche, sono destinate a rimanere nella memoria dei fan in maniera indelebile e, di conseguenza, risulta sempre molto complesso riuscire a bissare un simile successo. Fortunatamente, però, il 2023 sembra destinato ad avere comunque un buon successore. Sia chiaro: almeno sulla carta, l’anno venturo non sembra avere le stesse devastanti cartucce di quello appena trascorso, ma nonostante questo può comunque vantare la presenza di alcuni alfieri decisamente interessanti e potenzialmente devastanti. La lista, come vi abbiamo anticipato poc’anzi, non è lunghissima, e alcuni dei titoli inseriti sono anche accompagnati da un alone di mistero sull’effettiva finestra di release (vedi Hellblade 2), ma non possiamo non ammettere che il potenziale c’è tutto ed è anche evidente. Non ci credete? Ebbene, non vi resta che proseguire con la lettura del nostro speciale dedicato ai giochi più attesi nel 2024 e, magari, potete provare a divertirvi cercando di indovinare quale sarà il titolo più atteso di chi vi scrive.

Giochi più attesi nel 2024: Like a Dragon Infinite Wealth

Prima di proseguire, o per meglio dire prima di iniziare, è doveroso premettere che questa classifica, questa top ten, è da considerarsi anche e soprattutto molto personale. Siamo perfettamente consapevoli che non tutti saranno d’accordo con il nostro giudizio, ma la nostra non vuole essere una classifica, bensì una lista dei dieci giochi più attesi da chi vi sta scrivendo in questo momento. Considerando il grande lavoro svolto negli ultimi anni e la nostra ormai sempre più radicata passione nel lavoro dei ragazzi del Ryu Ga Gotoku Studio, il most wanted di quest’anno non poteva che essere Like a Dragon: Infinite Wealth. Il nuovo capitolo canonico, dopo gli ottimi risultati avuti con gli spin-off Like a Dragon Ishin e Like a Dragon Gaiden, il team di sviluppo è pronto a tornare con stile con la saga principale, che si arricchisce di tante nuove idee pronte a perfezionare l’ottima formula imbastita nel 2019. Se a questo si aggiunge anche una nuova location dal grande potenziale, nuovi personaggi e una trama che si preannuncia di grande spessore, beh, il risultato non può che essere positivo. No?

Alone in the Dark

Lo ammettiamo: i continui rinvii ci stanno facendo aumentare i dubbi relativi allo stato di salute del progetto, ma non possiamo non annoverare Alone in the Dark tra i titoli più attesi in uscita nel prossimo 2024, almeno secondo noi di GamesVillage. Il reboot della gloriosa serie di survival horror curato dal team svedese Pierce Interactive sembra promettere veramente molto bene, grazie ad ambientazioni spettrali e spaventose, un cast d’eccezione e una vena dark opprimente e soverchiante e noi, sinceramente, non vediamo l’ora di tornare a respirare l’aria dei survival horror di una volta, specialmente dopo aver anche potuto godere di un pezzo da novanta come Alan Wake 2 che ha riportato, qualora ce ne fosse il bisogno, il genere di nuovo sulla cresta dell’onda.

Final Fantasy VII Rebirth

Sono passati quasi quattro anni dall’arrivo di Final Fantasy VII Remake e, ammettiamolo, un po’ avevamo perso le speranze di vedere a breve il ritorno di Cloud, Tifa, Aerith e di tutti gli altri splendidi protagonisti dell’opera, ma finalmente ci siamo. Il secondo capitolo del remake di quello che è il capitolo più famoso e probabilmente amato della serie è pronto a prendersi la scena in questo 2024, grazie anche alla promessa del director Naoki Hamaguchi di portare sui nostri schermi un prodotto sempre più ambizioso, ricco e sfaccettato. Il secondo capitolo della trilogia, infatti, sarà più vasto, più libero e più, se vogliamo, desideroso di osare del suo predecessore, sfruttando l’espediente narrativo dell’abbandono di Midgar e dell’inizio del viaggio di Cloud e di tutti gli altri nel mondo esterno, cosa che, ovviamente, garantisce una libertà e una vastità nettamente superiore rispetto al primo capitolo e noi non vediamo l’ora di tornare a impersonare il guerriero biondo più amato del mondo.

Persona 3 Reloaded

Da grandi appassionati della serie Shin Megami Tensei e, in questo caso specifico, dei suoi spin-off (termine super riduttivo, ma tant’è) Persona, è chiaro che l’arrivo di Persona 3 Reloead, per giunta sul GamePass dal day one, sia uno degli appuntamento più entusiasmanti di questo 2024 secondo noi di GamesVillage. Il fatto poi che non abbiamo (colpevolmente) giocato al capitolo originale rende tutto ancor più magico, poiché ci garantisce di entrare nel mondo della produzione con occhi relativamente vergini (abbiamo visto l’anime, conosciamo un po’ la storia generale e cosi via), aumentando così l’hype intorno all’arrivo di questa sorta di soft remake a dismisura. Per fortuna, febbraio non è così lontano.

Metaphor ReFantazio

Rimanendo in tema di produzioni targate Atlus, è veramente impossibile e forse anche illegale non inserire all’interna della lista dei giochi più attesi del 2024 secondo la redazione di GameaVillage quello che sembra uno dei lavori più audaci e promettenti della software house nipponica: Metaphor ReFantazio. Il JRPG che trasuda stile, cura per i dettagli e amore viscerale per il percorso autoriale fatto dall’azienda fino a questo momento sembra avere tutte le carte in regola per stupire gli appassionati, grazie soprattutto a quella che sembra una direzione artistica fuori scala a cui, siamo sicuri, si affianca un gameplay come al solito ricco di possibilità e qualità costruttiva. Da appassionati del genere non possiamo nascondere di essere veramente in hype e non vediamo l’ora di poter confermarvi le buone sensazioni quando il gioco debutterà sul mercato.

Rise of the Ronin

Rise of the Ronin, da appassionati del genere “souls-like” e di action-adventure in generale, è entrato per forza di cose di diritto nella top ten dei titoli più attesi da noi di GamesVillage con estrema facilità. Il nuovo titolo di Team Ninja, reduce dal discreto successo di Wo Long Fallen Dynasy, si presenta sul mercato con tante ambizioni e con una voglia di prendersi le dovute distanze dai lavori precedenti della software house sul piano tematico, ma conservando quello stile ludico unico e, per tanti giocatori, sublime e accattivante. Il viaggio all’interno del martoriato Giappone della fine del XIX secolo, tra sangue, cospirazioni, tradimenti e morte, promette di essere a dir poco entusiasmante, tanto sul piano narrativo quanto e soprattutto a livello di gameplay, aspetto su cui il team ha sempre saputo dimostrare di saper lavorare in maniera egregia e che anche in questa produzione sembra avere tutte le carte in regola per stupire la platea giocante. Il 22 marzo, comunque, sapremo dirvi di più!

Black Myth Wukong

Rimanendo in tema di souls-like e di produzioni affascinanti in generale, dovevamo per forza di cose inerire nella lista dei titoli più attesi secondo GamesVillage il gioco forse più ambizioso appartenente a quella sfera videoludica degli ultimi anni: Black Myyh Wukong. I ragazzi di Game Science, del resto, hanno dimostrato di sapere il fatto loro sin dall’inizio del lungo sviluppo del titolo, che finalmente è tornato a mostrarsi durante i recenti TGA con tanto di data d’uscita ufficiale, assicurandoci un’estate ancor più calda e rovente del previsto. Il souls-like dal fascino incredibile, figlio di una direzione artistica apparentemente sopraffina e caratterizzato da quel che sembra un gameplay a dir poco interessante, è in arrivo il prossimo 20 agosto 2024 e noi, da bravi appassionati del genere, stiamo già organizzando l’immancabile pallottoliere, fondamentale per tenere conto delle tanti morti che sicuramente ci accompagneranno durante le nostre sessioni di gioco, in vista di quella che potrebbe essere una delle produzioni del genere più spietate e ambiziose degli ultimi anni.

L’altro grande atteso del 2024: Dragon’s Dogma II

Il 2024, comunque, è un po’ l’anno dei grandi ritorni e anche Dragon’s Dogma II è sicuramente uno dei titoli più attesi e ambiziosi in uscita durante i prossimi dodici mesi secondo noi di GamesVillage. D’altronde il primo capitolo della serie RPG creata da Capcom ha dimostrato di avere un potenziale abnorme, e questo sequel più o meno indiretto sembra voler espandere, migliorare e perfezionare quella stessa formula ludica, portandola a un livello decisamente superiore. Dragon’s Dogma II sembra infatti essere sorretto da una struttura ludica solidissima, da un character design di grande fascino e da una direzione artistica sublime, degna delle migliori produzioni a tema fantasy, ma soprattutto promette di dare, ancora una volta, una libertà d’azione a dir poco totale al giocatore, chiamato a vestire nuovamente i panni dell’Arisen, nuovamente alle prese con un mondo ricco di pericoli, segreti e oscure minacce da svelare, in compagnia dei soliti fidati alleati e di quella struttura ludica che tanto abbiamo imparato ad amare nel corso degli anni. Riuscirà a superare il primo capitolo? Lo scopriremo a brevissimo!

Senua’s Saga Hellblade II

D’accordo, Senua’s Saga Hellblade II non è ancora ufficialmente stato confermato per il 2024, ma Microsoft ha fatto intendere chiaramente che, per ora, la finestra di lancio sia proprio quella dell’anno in arrivo, per quanto sia ancora sprovvista di una data ufficiale. A ogni modo, è impossibile non inserire nel nostro listone della spesa (dite “ciao” ai vostri risparmi anche quest’anno!) il sequel del meraviglioso progetto di Ninja Theory con protagonista la bella e devastata Senua, interpretata dall’altrettanto meravigliosa Melina Jurgens, ormai sempre più calata nella parte della tormentata guerriera. Il secondo capitolo della serie promette, e non è un mistero, di ampliare e migliorare tutto quanto di buono abbiamo visto nel primo Hellblade e i primi trailer, per quanto sempre criptici in tal senso, promettono molto bene, soprattutto considerando le maggior possibilità offerte al giocatore in termini ludici. Noi di GamesVillage sinceramente non vediamo l’ora di provarlo con mano. E voi?

Tekken 8

Lo dicevamo prima, e lo confermiamo ora: il 2024 è l’anno dei ritorni illustri e al party si è voluto unire anche Tekken 8. Il nuovo capitolo della gloriosa serie di picchiaduro ha un pesante fardello: riuscire a rivaleggiare con gli ottimi Mortal Kombat 1 e, soprattutto, Street Fighters VI, due titoli che nel corso del 2023 hanno saputo riportare a dir poco in auge il genere in questione. Tekken 8, comunque, sembra avere tutto al posto giusto per rispettare le enormi aspettative della vigilia e le nostre numerose prove lo hanno in qualche modo testimoniato. Da grandi appassionati della serie e da discreti estimatori del genere siamo veramente curiosi di poter scoprire tutti i segreti, ludici e non, della produzione, che promette di essere uno step fondamentale per tutti i fan e anche una sorta di nuova ripartenza per i fan più giovani. Bandai avrà fatto ancora una volta centro? Lo scopriremo a brevissimo!

Hades 2

Il sequel dello strepitoso roguelite targato Supergiant Games è sprovvisto di una data di uscita ufficiale, ma rientra comunque, e a pieno merito, nella cerchia dei titoli più attesi di questo 2024, sia per noi di GamesVillage sia e soprattutto per una grossissima fetta d’utenza. La nuova protagonista Melinoe è solo la parte più superficiale di un prodotto che promette ancora di stupire la platea, così come è riuscito a fare il suo predecessore, al netto della mancanza di Zagreus che sicuramente non farà felice molti appassionati dell’opera.

Bye Sweet Carole

Impossibile non includere nella nostra lunga lista la fiaba a tinte horror ispirata ai film di animazione targati Disney del nostro connazionale Chris Darril, Bye Sweet Carole, titolo in sviluppo presso Little Sewing Machine e Meangrip Game Studios. Atteso in una data non ancora precisa nel 2024 su console e PC, la storia seguirà le vicende di Lana Benton, che si ritroverà catapultata in un misterioso giardino incantato, alla ricerca di Carole Simmons, cui tracce sono state evidenziate da alcune missive recapitate alla giovane Lana. E noi non vediamo l’ora di vivere in prima persona questa fantastica storia!

Pacific Drive

L’ambizioso survival con le macchine si prospetta come uno dei titoli più attesi di questo 2024, e con ottime ragioni. Complice un concept audace e una vena creativa molto impattante, Pacific Drive è uno dei titoli che abbiamo cerchiato di rosso nel nostro calendario videoludico e siamo convinti che farete altrettanto anche voi.

Hauntii

Lo vogliamo dire subito: lo stile artistico di Hauntii ci ha letteralmente stupito. Del resto, da vedere e soprattutto da vivere, l’originale e audace avventura sviluppata da Moonloop Games promette di guidarci all’interno di un’avventura emozionante, dai toni forti e che non sembra avere peli sulla lingua, piazzandosi di diritto come una delle produzioni più originali in arrivo nel prossimo 2024.

Harold Halibut

Anche Harold Halibut, affascinante e toccante avventura grafica targata Slow Bros, sembra avere tutti i punti al posto giusto per poter stupire la platea giocante nel prossimo 2024. Noi di GamesVillage ci puntiamo molto, anche perché ci fidiamo della bontà del lavoro del team di sviluppo e considerando anche che il gioco sarà incluso nel Game Pass fin dal day one, ci sentiamo di dormire sonni tranquilli anche sul piano della diffusione mediatica.

Replaced

Il gioco ambientato in una sorta di Stati Uniti retro-futuristici promette di essere uno dei titoli più interessanti del panorama indipendente del 2024. I ragazzi di Thunderfull Group hanno recentemente rinviato il progetto proprio a un generico 2024, ma siamo convinti che, una volta che vedrà la luce, il prodotto in questione potrà ritagliarsi delle ottime soddisfazioni.

Bonus: S.T.A.L.K.E.R. 2

Considerando il tormentato sviluppo del gioco, figlio di una situazione politica a dir poco devastante, STALKER 2 è sicuramente una produzione che un po’ tutti quanti abbiamo a cuore. L’erede dell’ottimo survival dal passato glorioso e dal futuro a dir poco problematico, il cui percorso di sviluppo è iniziato ormai nel lontano 2010 ed è stato più volte cancellato e poi ripreso sta facendo molta fatica, ma vuole arrivare sul mercato, a ogni costo. Gli sviluppatori stanno lavorando duramente intorno alla produzione, che chiaramente sembra avere qualche problema di troppo, ma la speranza è comunque l’ultima a morire e noi vogliamo inserire il titolo nella nostra top ten e già soltanto vederlo arrivare sul mercato, almeno per quanto ci riguarda, sarà già una piccola gioia.

Bonus 2: dateci Shadow of the Erdtree!

D’accordo, ora facciamo i seri: che fine ha fatto Shadow of the Erdtree? Il DLC di Elden Ring, che promette di essere enorme tanto a livello narrativo quanto ludico, è stato annunciato quasi un anno e mezzo fa e, da allora, è quasi sparito dai ogni tipologia di radar. Sia chiaro, ci fidiamo ciecamente di FromSoftware, ma stiamo iniziando a fare fatica a rimanere tranquilli ad aspettare, anche perché la compagnia nipponica ha smesso praticamente di dare la minima comunicazione in merito allo stato del progetto, che però dovrebbe arrivare in maniera quasi scontata nel corso del 2024 e ce lo auguriamo per loro, anche. Ovviamente si scherza, ma è chiaro che, qualora dovesse arrivare veramente ed essere realmente ciò che sembra, il DLC di Elden Ring potrebbe essere una delle cose più belle del nuovo anno videoludico.

Questa, in sostanza, è la nostra lista dei titoli più attesi del 2024 secondo noi di GamesVillage. Voi cosa ne pensate? Quali sono i vostri titoli preferiti? Fatecelo sapere nei commenti e…buone feste a tutti voi da parte del team di GamesVillage.it!