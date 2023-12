City Bus Manager: il nuovo DLC è incentrato su un futuro sostenibile

PeDePe e Aerosoft sono lieti di annunciare l’uscita del primo DLC di City Bus Manager, intitolato E-Bus & Green Energy, disponibile per PC via Steam al prezzo di 9,99€! City Bus Manager è diventato un successo immediato quando è stato lanciato per la prima volta in accesso anticipato nel novembre 2022, catturando l’attenzione dei fanatici dei giochi gestionali e dell’industria degli autobus del mondo reale per il suo potenziale di ricreare e migliorare le linee di autobus reali in tutto il mondo, ispirando generazioni di giocatori a costruire percorsi di trasporto efficienti e inclusivi. Con il nuovo DLC “E-Bus & Green Energy”, vengono introdotte nel gioco tecnologie all’avanguardia, creando un futuro più sostenibile per tutte le flotte!

A partire da oggi, il DLC E-Bus & Green Energy porta dieci nuovi autobus, tutti dotati di tecnologie all’avanguardia che consentono alle flotte di operare nelle strade nel rispetto dell’ambiente. Allo stesso tempo, è importante essere attivi nel complesso mercato dell’energia, compresi i contratti di elettricità personalizzabili, lo sviluppo di un’infrastruttura di ricarica e la fornitura di impianti fotovoltaici. I manager dovrebbero sempre tenere d’occhio la propria quota di CO2 per ottenere non solo un’impronta di carbonio esemplare, ma anche interessanti bonus ambientali.

Articoli Consigliati Sand Land: nuovo gameplay del veicolo Uniride Giochi casual: consigli per Natale

Nel DLC “E-Bus & Green Energy”, i giocatori hanno anche l’opportunità di rendere il futuro un po’ più verde nel vero senso della parola. Piantando nuove piante in città, è possibile contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente. Nuovi scenari ed eventi casuali arricchiscono la realtà della gestione di un impero dei trasporti, quindi tenetevi pronti!

Caratteristiche:

Un totale di dieci nuovi autobus elettrici, dai minibus agli imponenti autobus a due piani

Creazione ed espansione di infrastrutture di ricarica presso i parcheggi e le fermate degli autobus

Sistemi fotovoltaici per un’alimentazione indipendente

Bonus ambientali interessanti con l’aiuto di una buona impronta di carbonio

Nuovi eventi con scenari unici

Opzioni di ricerca sbloccabili

Autobus personalizzabili

In City Bus Manager, i giocatori costruiscono il proprio deposito da zero e creano percorsi di autobus. Ci sono diverse città tra cui scegliere, con luoghi da collegare e un numero di passeggeri da aumentare. Gli autobus devono essere acquistati, mantenuti e lavati e i dipendenti devono essere assunti per costruire una compagnia di autobus di successo.

Il contenuto scaricabile “E-Bus & Green Energy” per City Bus Manager è ora disponibile per PC tramite Steam al prezzo di 9,99 euro.