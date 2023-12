Sand Land: nuovo gameplay del veicolo Uniride

Il publisher Bandai Namco e il team di sviluppo ILCA hanno fatto uscire un nuovo gameplay trailer di circa un minuto per SAND LAND, l’action-RPG tratto dal manga di Akira Toriyama, e che introduce il veicolo Uniride. Il filmato mostra come il veicolo si possa trasformare a seconda dell’occorrenza, per attaccare i nemici in modalità diverse.

Ricordiamo che il gioco è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PC (Steam). Non è ancora stata annunciata una data di uscita.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Tuffati in un mondo desertico dove l’estrema carenza d’acqua affligge umani e demoni. Gioca e vivi l’avventura del Principe dei Demoni, Belzebubù, dello sceriffo Rao e del demone Shif alla ricerca della Fonte Leggendaria nascosta nel deserto.

In questo GDR d’azione vestirai i panni di Belzebubù, il Principe dei Demoni protagonista della storia. Guida la tua banda di improbabili eroi ed esplora il leggendario mondo di SAND LAND sviluppato da Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball e Dr. Slump.

Assembla con astuzia e immaginazione carri armati e altri veicoli da pilotare nelle tue avventure sfruttando una vasta gamma di componenti e combinazioni. Costruisci la tua base operativa fino a farla diventare una fiorente città, con l’aiuto dei personaggi che incontrerai esplorando il deserto sconfinato nel corso della storia.

A questo link invece, un precedente dev diary che mostrava sempre i veicoli.