Tails of Iron: disponibile l’aggiornamento gratuito Bright Fir Forest

Da oggi 19 dicembre è disponibile Bright Fir Forest, aggiornamento gratuito per Tails of Iron, l’avventura GDR con ratti e rane di Odd Bug Studio pubblicata da United Label e CI Games. L’update porta 13 nuove missioni, 3 nuovi sfidanti all’Arena delle talpe, armi e armature, e 8 potenziamenti estetici per la Fortezza Cremisi.

Questi i dettagli dall’aggiornamento degli sviluppatori sulla pagina Steam.

Ambientata dopo gli eventi culminanti della campagna di base (subito dopo i titoli di coda), “Bright Fir Forest”, una nuova espansione gratuita da end-game, vede il nostro nobile Re dei topi Redgi invitato dagli Scoiattoli a celebrare la Festa della caduta delle foglie… Tuttavia, un nuovo avversario turpe e in cerca di vendetta rischia di rovinare i festeggiamenti.

Oltre a 13 nuove missioni che portano Redgi nel cuore di Castle Drey, la casa ancestrale degli Scoiattoli, Bright Fir Forest presenta anche tre nuovi sfidanti nell’Arena della Talpa che il Re dovrà sconfiggere.

Per chi è pronto a raccogliere la sfida, sarà disponibile una scelta ancora più ampia di armi e armature da forgiare e utilizzare sul campo di battaglia (96 in totale), oltre a un maggior numero di opzioni per personalizzare la sede del potere di Redgi – la Fortezza Cremisi – con otto nuovi potenziamenti estetici disponibili.

Inoltre, sono stati aggiunti quattro nuovi brani musicali alla colonna sonora ampliata e 3 obiettivi extra da sbloccare.

Precedentemente ottenibile solo con la versione fisica, il DLC a pagamento Cavaliere Cremisi è ora disponibile per tutti. Indossate il sigillo del Cavaliere Cremisi e incutete paura al flagello di queste terre. Composto da…

– 3 skin per armature

– 3 skin per armi

– 3 skin scudo

– 3 skin elmo

Ricordiamo che il gioco è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.