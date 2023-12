Let’s Sing 2024: 15 nuovi brani per il VIP Pass

Giusto in tempo per le feste, il VIP Pass di Let’s Sing 2024 diventa ancora più grande con l’aggiunta di 15 canzoni,

Questa nuova collezione spazia da hit di successo a perle che potreste scoprire per la prima volta: tutte in grado di trasformare la vostra serata in una festa/karaoke per tutti.

I brani saranno disponibili in tutte le modalità di gioco per i possessori del VIP Pass. L’aggiornamento della library del VIP Pass include le seguenti canzoni, portando il numero totale a 85:

Lizzo Good As Hell Arctic Monkeys Do I Wanna Know? Charlie Puth feat. Jung Kook of BTS Left And Right Pretenders I’ll Stand by You Mattafix Big City Life Topic & A7S Breaking Me Extreme More Than Words Bastille Pompeii Fall Out Boy Sugar, We’re Goin Down Lizzy McAlpine ceilings Roxette It Must Have Been Love Weezer Say It Ain’t So Technotronic Pump Up The Jam TONES AND I Dance Monkey Falco Der Komissar

I Let’s Sing Music Awards, aperti a tutti i giocatori, hanno dato il via alla stagione natalizia il 7 dicembre. Potete guadagnare nuove e festose opzioni di personalizzazione per i vostri avatar e cercare un posto in cima alle classifiche in tempo reale nel multiplayer online.

Ricordiamo che Let’s Sing 2024, pubblicato da Plaion e sviluppato da Voxler, è disponibile su Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.