The Cub: annunciata la data, demo disponibile

Demagog Studio e Untold Tales hanno annunciato che The Cub uscirà il 19 gennaio 2024 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Sebbene inizialmente fosse stato annunciato anche per Xbox, il team ha dovuto spostare le risorse e quindi l’uscita su console Microsoft è stata rinviata a data da destinarsi. Inoltre è stata rilasciata una nuova demo su Steam, e il trailer che annuncia la data d’uscita del gioco.

Demagog Studio è un collettivo con sede tra Serbia e Tokyo che ha realizzato Golf Club: Nostalgia e Highwater, qui sotto la descrizione ufficiale di The Cub, che ricordiamo venne svelato al Future Game Show di marzo 2022:

“Ispirato ai grandi classici, creato per il 21º secolo”

Un entusiasmante platform in stile parkour ispirato ai classici SEGA degli anni ’90 – Il Libro della Giungla, Aladdin, Il Re Leone – con un tocco di modernità e di idee in più. Volteggia tra le rovine della civiltà. Affronta specie ibride e avanzate di fauna e flora. Risolvi insidiosi rompicapi ambientali. Eludi gli umani che ti danno la caccia in un safari apocalittico.

Un cucciolo braccato

In seguito alla Grande Catastrofe Ambientale, i più abbienti fuggono su Marte e chi resta è destinato a morire. Tra questi resta un bambino immune alle ostilità del pianeta. Decenni dopo, i coloni di Marte tornano per perlustrare la Terra. Trovando il cucciolo di umano, il “”Cub””, tentano di catturarlo. È l’inizio di un viaggio fatto di fughe, esplorazione e scoperta tra rovine metropolitane, un frenetico inseguimento tra gatti e topo.

Un mondo narrante

Esplora le rovine della civiltà all’indomani della Grande Catastrofe Ambientale che ha spazzato via buona parte dell’umanità e ha lasciato i sopravvissuti in balia di una natura più evoluta. Sarà il mondo stesso, disseminato di indizi, a delineare la storia e le cause del declino dell’umanità. Fatiscenti grattacieli brutalisti e laboratori abbandonati. Miniere esaurite e campi di battaglia ricoperti di vegetazione. Ogni livello racconta una storia.

In compagnia dei brani perfetti

Ti terrà compagnia Radio Nostalgia da Marte, una colonna sonora originale che si insinuerà nella tua mente e non la lascerà più. Immergiti nei racconti dei pochi facoltosi eletti che vivono su Marte e fatti cullare dalla calda voce del DJ e dalla sua collezione di brani chill dalle sonorità apocalittiche.

Un look che scava nei ricordi

Una grafica disegnata e stilizzata con cura per ricordare i film classici d’animazione dei tardi anni ’90 quali Atlantis, Tarzan, La strada per El Dorado, e che al contempo prende spunto da Primal, l’acclamata serie creata da Genndy Tartakovsky, ideatore di Samurai Jack.”