Acquamen e il Regno Perduto: presentata la collezione Funko Pop

Dopo il successo del primo film del 2018, Jason Momoa torna nei panni di Aquaman nel nuovo e ultimo film del DC Extended Universe. In questa nuova avventura, Aquaman dovrà scontrarsi con Black Manta, storico nemico apparso anche nel primo capitolo, in cerca di vendetta dopo la morte del padre. Il re dei mari dovrà allearsi con il fratellastro Orm per poter sconfiggere il nemico, potenziatosi con il leggendario Tridente Nero.



Per l’occasione, Funko presenta la nuova collezione di Funko Pop! dedicata ai protagonisti del film. Da Aquaman a sua madre Atlanna fino al malvagio Black Manta, ci sono proprio tutti. L’imponente Pop! Ride che raffigura Aquaman in sella al fido Storm è un pezzo da collezione per portare un pizzico dei sette mari nella propria collezione.

Potete vederli qui sotto negli screenshot, ricordando che di recente è stata svelata anche la collezione Funko Pop! di Wonka.

Qui sotto anche in versione portachiavi.