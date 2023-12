Pokémon Scarlatto e Violetto: nuove battaglie Teracristal per le vacanze natalizie

Nuove battaglie Teracristal in arrivo per le vacanze natalizie su Pokémon Scarlatto e Violetto.

Qui sotto tutti i dettagli:

Preparatevi a una speciale consegna durante le feste!



Ci saranno nuove comparse massicce di Delibird in tutta la regione di Paldea, nella terra di Nordivia e nel Bioterarium dell’Accademia Mirtillo.

I Delibird cromatici hanno maggiori probabilità di apparire in queste speciali comparse massicce, quindi cercate di catturare un mucchio di Delibird!



Programma dell’evento

Da venerdì 22 dicembre 2023 alle 00:00 UTC a domenica 24 dicembre 2023 alle 23:59 UTC.



Dragodanzate verso il nuovo anno!



Dratini apparirà in comparse massicce in tutta la regione di Paldea, Jangmo-o apparirà in comparse massicce in tutta la terra di Nordivia e Duraludon apparirà nelle comparse massicce nel Bioterarrium dell’Accademia Mirtillo.

I Pokémon incontrati in queste speciali comparse massicce hanno maggiori probabilità di avere l’Emblema dell’Entusiasmo.



Programma dell’evento

Da lunedì 25 dicembre 2023 alle 00:00 UTC a mercoledì 3 gennaio 2024 alle 23:59 UTC.



Dei Saccoferreo appariranno nelle Battaglie Teracristal originate dai Cristalli Neri



Il Saccoferreo che apparirà durante questo evento avrà come Teratipo ‘Ghiaccio’. Preparatevi: questo Pokémon è un nemico formidabile e ha l’Emblema della Forza Assoluta per dimostrarlo! Collabora con i tuoi amici per sconfiggere questo potente Pokémon teracristallizzato!



Durante questo evento, Blissey apparirà più frequentemente nelle battaglie Teracristal a 5 stelle. Questi Blissey avranno diversi tipi di Teracristallizzazione, quindi preparatevi saggiamente prima di sfidarli! Sconfiggendo i Blissey si otterranno alcune deliziose ricompense, come vari Teraliti e caramelle Esperienza bonus.



Programma dell’evento

Da venerdì 22 dicembre 2023 alle 00:00 UTC a domenica 24 dicembre 2023 alle 23:59 UTC.



Note:

Per partecipare agli eventi di comparse massicce a tempo limitato, è necessario aver scaricato i dati dell’ultimo aggiornamento e le ultime notizie del Poképortale. Non è necessario avere un abbonamento a pagamento a Nintendo Switch Online per ricevere le ultime notizie del Poképortale.

È possibile scaricare le ultime notizie del Poképortale selezionando ‘Poképortale’ dal menu X, poi ‘Dono Segreto’, quindi ‘Controlla le notizie del Poképortale’.

Per partecipare agli eventi delle Battaglie Teracristal, scarica le ultime notizie del Poképortale selezionando ‘Poképortale’ dal menu X, poi ‘Dono Segreto’, quindi ‘Controlla le notizie del Poképortale’. Non è necessario un abbonamento a pagamento a Nintendo Switch Online per ricevere le ultime notizie del Poképortale.

Questo speciale Saccoferreo può essere catturato solo una volta per ogni dato di salvataggio. È comunque possibile partecipare alle Battaglie Teracristal contro questo Saccoferreo per ottenere altre ricompense se lo si è già catturato.

Dopo aver completato alcuni eventi post-partita, sarà possibile trovare cristalli neri delle Battaglie Teracristal. Tuttavia, i giocatori che non hanno completato questi eventi possono comunque partecipare alle Battaglie Teracristal unendosi ad altri Allenatori in multiplayer.

È possibile partecipare alle Battaglie Teracristal contro Pokémon che non compaiono nella versione del gioco a cui si sta giocando unendosi a una Battaglia Teracristal ospitata da un Allenatore con la versione opposta del gioco.

Per partecipare alle battaglie Teracristal con altri Allenatori online è necessario un abbonamento Nintendo Switch Online a pagamento (venduto separatamente). Si applicano le condizioni. Per saperne di più: nintendo.com/switch-online

Gli eventi delle Battaglie Teracristal si svolgeranno solo nella regione di Paldea.

I Pokémon Saccoffereo che appaiono durante questo evento potrebbero essere presenti in eventi futuri o diventare ottenibili con altri metodi.