Kerbal Space Program 2: disponibile l’aggiornamento For Science

Da oggi 19 dicembre è disponibile For Science, nuovo aggiornamento di Kerbal Space Program 2, la simulazione di volo spaziale di Intercept Games e Private Division, ora in accesso anticipato. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer gameplay di lancio.

L’aggiornamento For Science porta un nuovo tipo di campagna, la modalità Esplorazione, che aggiunge progressione e raccolta di Scienza attraverso missioni, esperimenti e viaggi nel Sistema Kerbolare. Raccogliete e trasmettete la scienza da luoghi unici e riscattatela al Centro di Ricerca e Sviluppo del Kerbal Space Center (KSC), aperto di recente, per sbloccare nuove tecnologie parziali, apprendere nuovi concetti e viaggiare più lontano dal pianeta natale dei Kerbal. Mentre lavorate all’albero tecnologico, sbloccate i mezzi per estendere il vostro raggio d’azione in tutto il Sistema Kerbolare, da casa vostra su Kerbin, alle regioni più lontane di Eeloo e alle torbide profondità di Eve. La progressione esponenziale assicura che le ricompense per i vostri sforzi siano all’altezza delle vostre ambizioni.

Come raccoglierete la scienza? Con tutte le nuove parti per la raccolta della scienza. Integrate queste parti nei veicoli (fate attenzione alla loro forma e massa, è importante!) per eseguire diversi esperimenti, a seconda della vostra missione. Tenete d’occhio le nuove animazioni di Kerbal per la raccolta della scienza durante l’attività extraveicolare (EVA)!

Potete vedere la patch note completa, della versione 0.2.0.0 di Kerbal Space Program 2 direttamente dalla pagina degli aggiornamenti su Steam.