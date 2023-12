X-Files Reboot in lavorazione: la verità è ancora la fuori!

X-Files Reboot segna il grande ritorno di una serie di culto leggendaria, considerata ancora oggi una delle migliori serie televisive di sempre, e che da poco, come abbiamo detto in questa pagina, ha festeggiato il trentennale. La serie originale, decisamente, non ha bisogno di presentazione, poiché ha fatto la storia della TV negli anni novanta, mescolando crime, mistero, fantascienza, horror, complotti governativi, uomini in nero, AREA 51, mitologia sulla colonizzazione aliena del pianeta Terra, mostri della settimana, licantropia, magia, leggende indiane, hacker, clonazione umana, temi modernissimi, per l’epoca, facendo apparire lungo le undici stagioni totali dei personaggi eccezionali, scritti in maniera magistrale da Chris Carter ed il suo staff. La notizia, quindi, che DISNEY, attuale detentore del marchio The X-Files, come di tantissime IP acquisite con l’assimilazione della FOX, abbia deciso di dare il semaforo verde per una nuova serie X da trasmettere sul suo canale tematico Disney Plus non può che fare felici i fan storici.

A differenza della recente The X-Files Revival del 2016, che ha semplicemente aggiunto due nuove stagioni alla serie originale, e che abbiamo recensito qui, stavolta la faccenda è più complessa. Non saranno infatti presenti i due attori originali David Duchovny e Gillian Anderson nei ruoli che li hanno resi immortali, ovvero il credente (agli U.F.O.) Fox Mulder e la scettica Dana Scully, poiché, nonostante David Duchovny si fosse detto dubbioso, preferendo lo sviluppo di una serie animata, ma interessato purché ci fosse la sua compagna artistica storica Gillian Anderson, quest’ultima ha dichiarato invece che considera ormai il ruolo di Dana una cosa ancorata al passato, che non ha intenzione di riprendere. I fan sperano comunque fino alla fine nel loro coinvolgimento, anche con apparizioni brevi. Del resto, nel momento in cui è stata lanciata la nuova coppia John Dogget e Monica Reyes nelle stagioni 8 e 9, interpretati dagli attori Robert Patrick, noto per TERMINATOR 2, e l’affascinante Annabeth Gish, con Mulder rapito dagli alieni e Scully al lavoro al distaccamento di Quantico, di fatto era già come se fosse una sorta di X-Files 2.o. Attori talentuosi e personaggi ben scritti, ma che non raggiungevano il carisma degli originali. Non sappiamo nemmeno se semplicemente una nuova coppia di attori gestirà il celebre ufficio nello scantinato dell’FBI dedicato ai casi paranormali inspiegabili o se verrà creato un incipit narrativo inedito.

X-Files Reboot, che non ha ancora un titolo definitivo, ma che potrebbe reintrodurre per la prima volta anche in Italia l’articolo nel marchio, non solo sarà una sorta di re-immaginazione della serie originale, ma presenterà un cast completamente nuovo e pronto per inedite avventure. Al timone del progetto troviamo Ryan Coogler, noto al grande pubblico per essere il regista del film Black Panther di Marvel Studios, intento a traghettare la serie cult degli anni novanta nel nuovo millennio. Il regista ha avuto la completa benedizione del creatore originale della serie, ed anzi Chris Carter ha aggiunto che sarà una grade sfida inventarsi qualcosa d nuovo, vista la vastità e la varietà dei temi trattati, Millennium incluso. La notizia che fosse in cantiere X-Files Reboot presso lo studio di sviluppo storico 20th Television (ex FOX) circola da parecchi mesi negli ambienti televisivi, ma solo adesso DISNEY ha dato la conferma definitiva, e se ne è parlato pure sul portale Reddit, come potete leggere a questo LINK. Non sappiamo se Chris Carter, creatore di X-Files, o gli altri importanti autori originali come Frank Spotnitz, Vince Gilligan, John Shiban, Kim Manners, Glen Morgan e James Wong, che molti conoscono per la serie Final Destination, decideranno in seguito di contribuire allo show, magari scrivendo qualche soggetto o sceneggiatura, o dirigendo episodi, o se possa comparire qualche attore storico come Mitch Pileggi. Seguiremo con molto interesse l’evolversi del progetto, pur non fidandoci di nessuno, perché la verità è ancora la fuori…