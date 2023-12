Genshin Impact: trailer sulle abilità di Navia

La versione 4.3 di Genshin Impact, intitolata Rose e Moschetti, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme. L’aggiornamento include due nuovi personaggi giocabili. Navia, la rinomata presidentessa della Spina di Rosula, e Chevreuse, la capitana della Pattuglia Speciale. Oltre ai diversi mini giochi, la Festa di Fontinalia verrà celebrata con un Cinefestival unico che, oltre a offrire divertimento e attività interessanti, onora la tradizione di commemorare i leggendari cavalieri di Loch che accolsero a Fontaine l’Archon di Hydro, Egeria. Inoltre, I fratelli Kamisato, il viaggiatore e Chiori, la rinomata stilista della Boutique Chiori, formeranno un gruppo inaspettato guidato da Furina per lavorare su un film. Recentemente sono stati annunciati i nuovi personaggi della versione 4.4 del gioco.

Hoyoverse ha pubblicato un nuovo trailer per Navia, il nuovo personaggio Geo a cinque stelle disponibile in Genshin Impact. Il video, intitolato “L’inizio di un nuovo viaggio”, mette in evidenza le abilità in combattimento della presidentessa della Spina di Rosula. Trovate qui maggiori informazioni. Di seguito una panoramica:

Attacco normale

Sferra fino a 4 colpi consecutivi.

Attacco caricato

Consuma vigore nel tempo per sferrare attacchi rotanti contro tutti gli avversari vicini.

Al termine della sequenza, sferra un affondo più potente.

Salva cristallina

Quando un personaggio del gruppo ottiene un frammento elementale generato dalla reazione di Cristallizzazione, Navia riceve 1 accumulo di Bossolo di cristallo fino a un massimo di 6. A ogni accumulo ottenuto, la durata degli accumuli già in suo possesso viene ripristinata. Quando spara, Navia consuma tutti gli accumuli e apre il suo elegante e letale Piombrello, scagliando Proiettili di cristallo di Rosula in grado di penetrare gli avversari e infliggere DAN da Geo all’impatto.

Pressione prolungata

Entra in modalità di mira, raccogliendo continuamente i frammenti elementali generati dalle reazioni di Cristallizzazione nelle vicinanze. Quando l’abilità viene rilasciata, spara dei Proiettili di cristallo di Rosula con lo stesso effetto della variante a pressione.

Archè: Ousia

Quando Navia spara col suo Piombrello, a determinati intervalli evoca una Lama nascente che infligge DAN da Geo di polarità Ousia.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.