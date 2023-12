Final Fantasy VII Rebirth: nuove informazioni sulle città, i mini giochi e la storia principale

Naoki Hamaguchi, il director di Final Fantasy VII Rebirth, in una nuova anteprima con Game Informer ha confermato che ci sarebbero state anche nuove città da esplorare che non erano nel gioco originale. Sebbene i giocatori possano saltare i contenuti secondari, Hamaguchi e il team di sviluppo hanno esaminato i modi per motivarli. Di seguito la dichiarazione:

In Rebirth , abbiamo aggiunto questo tipo di città come Crow’s Nest: città totalmente nuove che non esistevano nell’originale per andare più in profondità e creare l’intera visione del mondo di Rebirth. Raggiungiamo quest’area dopo aver completato una missione, quindi questo posto si sblocca. I residenti sanno già che Cloud e il gruppo fanno parte di Avalanche. Parte del design del gioco che abbiamo adottato per Rebirth è che nella trama principale salverai Yuffie e Under Junon, e poi da lì andrai verso Junon e poi proseguirai verso la Costa del Sol.

Nel gioco saranno presenti diversi minigiochi che terranno impegnati i giocatori. Questi includono un nuovo gioco di carte collezionabili, Queen’s Blood e suonare il pianoforte. Anche se non ha spiegato come funziona Queen’s Blood, Hamaguchi ha confermato che sarà possibile sfidare diversi NPC in tutta la regione, ognuno dei quali fornirà “vari gradi” di sfida. Per quanto riguarda il minigioco del suonare il pianoforte, i giocatori utilizzano le levette analogiche del DualSense per suonare note diverse e possono cambiare tonalità e ottave con altri pulsanti. Raccoglierai diversi spartiti da suonare, ma c’è anche la riproduzione gratuita, in cui possono suonare composizioni senza seguire alcuna istruzione. Infine, Hamaguchi ha rivelato che i fan potranno aspettarsi circa 40 ore di gioco concentrandosi sulla missione principale. Tuttavia, i contenuti secondari costituiscono “circa l’80%” di tutta l’esplorazione e coloro che ne completano una “buona parte” possono aspettarsi un tempo di gioco di circa 60 ore.

Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile dal 29 febbraio 2024 in esclusiva su PlayStation 5.