Resident Evil 4 disponibile su dispositivi Apple

Capcom annuncia il lancio di Resident Evil 4 per i più recenti dispositivi Apple. Il titolo survival horror all’avanguardia è ora disponibile per i modelli iPhone 15 Pro e per tutti gli iPad e i Mac con chip della serie M. Il classico rinnovato gira in modo nativo sul silicio Apple e utilizza funzioni avanzate come Metal FX Upscaling per offrire una grafica straordinaria e prestazioni impressionanti. Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito ufficiale di Capcom qui.

Gli utenti Apple possono sperimentare una parte di Resident Evil 4 con un download gratuito prima di accedere alla campagna completa con un unico acquisto. Resident Evil 4 debutta anche su App Store con uno sconto di lancio spaventoso fino al 17 gennaio 2024. I giocatori che acquisteranno il titolo prima di tale data riceveranno anche una collezione di oggetti di gioco come bonus speciale. Questi premi includono “Attaché Case: Gold”, “Attaché Case: Classic”, “Special Charm: Green Herb” e “Special Charm: Handgun Ammo”, tutti oggetti che offrono abilità uniche quando vengono equipaggiati. RE 4 supporta l’Universal Purchase, quindi gli utenti Apple possono giocare su iPhone, iPad e Mac con un solo acquisto. Il gioco è inoltre dotato della funzione Cross-Progression, che consente ai giocatori di trasferire i dati di salvataggio tra i dispositivi Apple e di continuare il viaggio ovunque si trovino. L’intenso gameplay può essere goduto con una varietà di controller. La versione Mac include anche il supporto per tastiera e mouse, mentre iPhone e iPad offrono controlli touch completamente personalizzabili. Oltre al pluripremiato gioco principale, oggi esce sui dispositivi Apple anche l’acclamato Separate Ways. Questo contenuto scaricabile segue Ada Wong in una missione segreta che si intreccia con la straziante operazione di salvataggio di Leon S. Kennedy. L’avventura della misteriosa agente amplia la narrazione di Resident Evil 4 e porta l’azione a nuovi livelli con nuovi elementi di gioco che offrono un’esperienza ancora più emozionante e frenetica.

