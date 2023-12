Diablo Collection: finalmente disponibile

Diablo IV sarà scontato fino al 40% su varie piattaforme durante le vacanze festive. Inoltre, da oggi su Battle.net c’è la Diablo Collection che prevede vari titoli dell’acclamata serie GdR d’azione, tra cui la Standard Edition di Diablo IV e la Prime Evil Collection, contenente Diablo II: Resurrected e Diablo III: Eternal Collection. Inoltre, con la Diablo Collection, otterrai oggetti come le Ali di Inarius e la mascotte Inarius Murloc, la mascotte Mefisto, le ali Stretta dell’Odio per Diablo III e la cavalcatura Amalgama dell’Ira per World of Warcraft. Per tutte le novità, visitate il sito ufficiale.

In aggiunta, sarà disponibile un dono da parte degli abitanti di Sanctuarium per chiunque giochi a Diablo IV, sotto forma del pacchetto armatura cavalcatura Sentiero del Dragone. Questo dono festivo è disponibile su tutte le piattaforme supportate fino al 26 dicembre alle 19:00 e include l’armatura cavalcatura Bardatura di Luce della Cattedrale e i trofei cavalcatura Stella di Luce e Benedizione della Luce. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio open world promette avventura e devastazione. Sopravvivete e conquistate le tenebre o soccombete all’oscurità.

Caratteristiche

Esplorate Sanctuarium

Esplorate il mondo di Sanctuarium proseguendo la battaglia tra le sue ampie terre. Unitevi ad altri avventurieri, riconquistate città sotto assedio, affrontate spedizioni corrotte e scoprite segreti perduti mentre combattete per il destino del mondo.

Diablo IV è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.