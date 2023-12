Alan Wake 2: disponibile il nuovo aggiornamento, ecco che cosa modifica

Remedy Entertainment ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il survival horror Alan Wake 2, disponibile su tutte le piattaforme. Risolve un problema per cui i giocatori non potevano ritirare gli aggiornamenti della capacità dell’inventario di Saga in due posizioni. Ancora più importante, corregge alcuni problemi con New Game Plus.

New Game Plus ora terrà traccia degli sblocchi di tutti i tuoi giochi precedenti anziché solo della prima partita. Innanzitutto, hai bisogno di un checkpoint da una partita regolare e quindi di iniziare una nuova corsa New Game Plus, il che significa che non è retroattivo per le partite NG + in corso. La patch rimuove anche i Ciondoli duplicati dal proprio inventario e impedisce l’acquisizione di duplicati. Anche la pagina del manoscritto nella baracca nella foresta di Bright Falls è stata riparata e può essere acquisita dai giocatori. Trovate qui le note complete. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Una scia di omicidi rituali minaccia la comunità di Bright Falls, una cittadina circondata dalla natura del nordovest del Pacifico. Saga Anderson, un’affermata agente dell’FBI nota per aver risolto casi impossibili, arriva sul luogo per investigare sugli omicidi. Il caso di Anderson si trasforma in un incubo quando scopre le pagine di una storia horror che comincia a prendere vita intorno a lei. Anderson e Wake sono due eroi che affrontano due viaggi disperati in due realtà separate, connessi in un modo che nessuno di loro riesce a comprendere: si riflettono e si fanno eco tra loro, influenzando i mondi che li circondano.

Alan Wake 2 è disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Epic Games Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.