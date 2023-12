World of Warcraft The War Within: dettagliate specializzazioni e talenti

Blizzard ha descritto dettagliatamente una delle principali novità in arrivo su World of Warcraft con l’ espansione The War Within del prossimo anno: Hero Talents. Il nuovo sistema farà salire di livello i giocatori con un nuovo percorso di progressione che cambia a seconda del tema del personaggio con cui il giocatore vuole seguire. Lo studio si riferisce al nuovo sistema come una forma sempreverde di progressione del personaggio ogni specializzazione di classe presenterà nuovi poteri. I giocatori avranno accesso al nuovo albero dei talenti dell’Eroe al livello 71 e, salendo di livello fino all’80, otterranno un punto talento per livello. Poiché ogni albero dei talenti dell’eroe ha 11 nodi, i giocatori saranno in grado di accedere a tutti i nodi quando raggiungeranno il livello 80.

Ad esempio, un giocatore Guerriero che desidera una combinazione di abilità delle specializzazioni Protezione e Furia avrà accesso all’albero dei talenti dell’eroe di Mountain Thane. D’altra parte, la combinazione delle specializzazioni Furia e Armi dà come risultato lo Slayer, mentre Armi e Protezione si uniscono per creare il Colosso. Ogni albero dei talenti di un eroe inizierà con un talento “chiave di volta” che introduce il concetto centrale della specializzazione, sia attraverso l’introduzione di una nuova abilità sia apportando un grande cambiamento a una preesistente. Il nodo finale dell’albero è un nodo “capstone” che termina di costruire sui temi centrali della specializzazione dell’Eroe. Proprio come gli attuali alberi dei talenti nel gioco, gli alberi dei talenti degli Eroi presenteranno nodi che aggiungono danni, capacità difensive o persino nuove abilità alla classe. Alcuni nodi offriranno addirittura ai giocatori la scelta tra due talenti distinti. A conclusione della vetrina, Blizzard ha svelato gli alberi dei talenti degli eroi per quattro delle sue specializzazioni degli eroi: il Cavaliere della Morte San’Layn, l’Evocatore del Cronoguardo, il Paladino del Fabbro e il Guerriero Thane della Montagna. Controllali qui sotto.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni su World of Warcraft The War Within.